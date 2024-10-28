В Тамбовской клинической больнице лечат лазером патологию почек

В Тамбовской областной клинической больнице успешно применяют лазерное оборудование для лечения мочекаменной болезни. За два месяца медики уже выполнили 13 операций.

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- Мочекаменная болезнь — одна из самых распространенных урологических патологий. Благодаря новому оборудованию и новой технологии лечении наших пациентов мы можем применять лазерную литотрипсию. Эта методика отличается малой травматичностью, быстрым периодом реабилитации и минимальным риском развития осложнений. Лечение патологии почек с помощью лазера доступно жителям региона по полису ОМС, - поделился заведующий урологическим отделением Тамбовской областной клинической больницы Андрей Колпаков.

Новое оборудование, которое приобрела областная больница, является отечественной разработкой. Российские физики совместно с клиницистами адапатировали лазер для медицинской практики. Теперь с его помощью можно проводить малотравматичные вмешательства по удалению камней из почек и мочеточника.

- Мы оказываем всю необходимую помощь нашим лечебным учреждениям для укрепления материально-технической базы. Внедрение лазерной литотрипсии – еще один шаг в сторону повышения доступности передовых методов лечения наши жителям. Таким образом, решается одна из задач нацпроекта «Здравоохранение». Если раньше такие операции тамбовчане могли делать лишь в федеральных клиниках, то теперь никуда ехать не надо, - подчеркивает министр здравоохранения Тамбовской области Екатерина Юнькова.

В Тамбовской области реализуется масштабная реформа в сфере здравоохранения. По нацпроекту «Здравоохранение» строятся новые и ремонтируются существующие лечебные учреждения. Активно решается проблема с привлечением медперсонала, в том числе с помощью программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые по инициатвие Президента России Владимира Путина продлены до 2030 года. В планах на этот год предусмотрено приобретение диагностического оборудования и санитарного автотранспорта.

Напомним, что за три года в регионе завершено строительство 9 медицинских центров и капитально отремонтировали 30 объектов в учреждениях здравоохранения. Еще в 24 объектах продолжают ремонтные работы. Кроме того, приобретено 498 единиц медицинского диагностического и лечебного оборудования.