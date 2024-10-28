Диетолог рассказал, к чему может привести избыток витамина C

При больших дозах витамина C могут появиться боли в животе, тошнота и другие желудочно-кишечные проблемы, рассказала LIFE.ru диетолог Ольга Чунтонова. По ее словам, аскорбиновая кислота может раздражать желудок.

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«Витамин С способствует усвоению железа из пищи. Его избыточное потребление может привести к накоплению железа, что чревато состоянием, известным как гемохроматоз, особенно у людей с предрасположенностью к этому заболеванию»‎, — объяснила эксперт.

Диетолог отметила, что избыток этого витамина может разрушать зубную эмаль. Также могут появиться зуд, высыпания и покраснения. Кроме того, высокие дозы витамина C способны повлиять на обмен веществ и уровень сахара в крови.

«Если вы заподозрили у себя профицит витамина С, стоит пересмотреть свой рацион и, возможно, уменьшить потребление продуктов и добавок, богатых этим витамином»‎, — добавила Чунтонова.

Ранее спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина заявила, что витамины А, С и D жизненно необходимы человеку в осенне-зимний период для укрепления иммунитета. По ее словам, ретинол обладает противовоспалительными качествами и препятствует разрушению печени, а при его недостатке могут возникать судороги в ногах, проблемы с кожей и волосами, а также нарушения сна.