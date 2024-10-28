Стоматолог перечислил причины болезней зубов

Стоматолог Рузин: во время ОРВИ зубы могут болеть из-за обострения. Когда настигнет простуда или грипп, жизнь кажется максимально несчастной. Но и в такие моменты она может стать хуже — например, если заболит зуб. Почему неприятности могут нагрянуть вместе и что делать, чтобы такого не было, рассказал «Секрету» стоматолог-реставратор.

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Почему болит зуб во время простуды

Как «Секрету» объяснил врач-стоматолог и реставратор Иван Рузин, люди часто недооценивают связь зубов и всего организма в целом, поэтому часто сталкиваются с проблемами. А ещё пренебрегают регулярными визитами к врачу.

«Основной причиной, по которой пациенты обращаются к нам с уже запущенными случаями, является то, что хронические процессы, глубокие кариозные поражения, воспаления периодонта, обычно не сопровождаются болью», — Иван Рузин, стоматолог.

По словам врача, воспаление проходит обычно тихо, а если ничего не болит, то пациент и не торопится к стоматологу. Неприятные ощущения появляются уже при обострениях хронического процесса, когда резервных функций организма не хватает и заболевание переходит в острую фазу.

Почему появляется боль в зубах при простуде или вирусе?

«Одной из основных причин является снижение общего иммунитета организма, что, в свою очередь, приводит к уменьшению иммунного ответа организма, и, как следствие, происходит переход хронического воспаления в острое».

Врач Рузин напомнил, что боль во рту может появиться и потому, что зубы находятся достаточно близко к областям, которые очень часто поражаются при простуде и вирусных инфекциях.

«Например, воспаление гайморовых пазух очень часто может сопровождаться болью в области верхних жевательных зубов, особенно если на них уже есть участки хронического воспаления. Заложенность носа, насморк и риниты очень часто могут возникнуть и спровоцировать болевые ощущения в области передних зубов на верхней челюсти», — Иван Рузин, стоматолог.

Когда пора к стоматологу

Если регулярно появляются неприятные или болезненные ощущения в области зубов, которые усиливаются при простуде;

Если давно не посещали стоматолога;

Если появляется боль при сжатии зубов и реакция зубов на кислое и сладкое;

Если установлены старые коронки или мостовидные конструкции и часто есть неприятный запах из полости рта;

Если ощущается тяжесть в области носа или гайморовых пазух. Боль может усиливаться при занятиях спортом или при полёте в самолёте.

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