Стоматолог перечислил причины болезней зубов

Заболел зуб во время простуды? Врач объяснил, к кому беда не приходит одна
Стоматолог Рузин: во время ОРВИ зубы могут болеть из-за обострения. Когда настигнет простуда или грипп, жизнь кажется максимально несчастной. Но и в такие моменты она может стать хуже — например, если заболит зуб. Почему неприятности могут нагрянуть вместе и что делать, чтобы такого не было, рассказал «Секрету» стоматолог-реставратор.
Почему болит зуб во время простуды
Как «Секрету» объяснил врач-стоматолог и реставратор Иван Рузин, люди часто недооценивают связь зубов и всего организма в целом, поэтому часто сталкиваются с проблемами. А ещё пренебрегают регулярными визитами к врачу.
«Основной причиной, по которой пациенты обращаются к нам с уже запущенными случаями, является то, что хронические процессы, глубокие кариозные поражения, воспаления периодонта, обычно не сопровождаются болью», — Иван Рузин, стоматолог.
По словам врача, воспаление проходит обычно тихо, а если ничего не болит, то пациент и не торопится к стоматологу. Неприятные ощущения появляются уже при обострениях хронического процесса, когда резервных функций организма не хватает и заболевание переходит в острую фазу.
Почему появляется боль в зубах при простуде или вирусе?
«Одной из основных причин является снижение общего иммунитета организма, что, в свою очередь, приводит к уменьшению иммунного ответа организма, и, как следствие, происходит переход хронического воспаления в острое».
Врач Рузин напомнил, что боль во рту может появиться и потому, что зубы находятся достаточно близко к областям, которые очень часто поражаются при простуде и вирусных инфекциях.
«Например, воспаление гайморовых пазух очень часто может сопровождаться болью в области верхних жевательных зубов, особенно если на них уже есть участки хронического воспаления. Заложенность носа, насморк и риниты очень часто могут возникнуть и спровоцировать болевые ощущения в области передних зубов на верхней челюсти», — Иван Рузин, стоматолог.
Когда пора к стоматологу
- Если регулярно появляются неприятные или болезненные ощущения в области зубов, которые усиливаются при простуде;
- Если давно не посещали стоматолога;
- Если появляется боль при сжатии зубов и реакция зубов на кислое и сладкое;
- Если установлены старые коронки или мостовидные конструкции и часто есть неприятный запах из полости рта;
- Если ощущается тяжесть в области носа или гайморовых пазух. Боль может усиливаться при занятиях спортом или при полёте в самолёте.
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