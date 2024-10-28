Врач объяснил, какие проблемы может решить телемедицина

Телемедицина может помочь при необходимости скорректировать лечение или в случае обострения хронического заболевания, рассказала NEWS.ru врач-терапевт Ольга Чиркова. Специалист подчеркнула, что также с ее помощью можно выписать повторный рецепт на лекарственные препараты. При этом она предупредила, что в ходе сеанса телемедицины поставить диагноз нельзя.

© unsplash

«В ходе сеанса телемедицины диагноз поставить нельзя. Телемедицинская консультация возможна, если человек уже лечится, но лечение не помогает, или появились новые симптомы, если у человека обострилось хроническое заболевание, указанное в медицинской карте, если надо выписать повторный рецепт на лекарственный препарат», — пояснила Чиркова.

Терапевт отметила, что можно воспользоваться телемедициной, чтобы узнать, как снять острые симптомы до похода в больницу и какие анализы нужны перед госпитализацией. Врач подчеркнула, что, если симптомы появились впервые, следует обращаться в поликлинику или вызывать медиков на дом при острых болях.

«Также можно обратиться, чтобы узнать, как снять острые симптомы заболевания перед тем, как пойти к врачу, какие надо сдать анализы перед госпитализацией. Все впервые появившиеся симптомы должен посмотреть врач на личном приеме. Ни в коем случае нельзя затягивать с визитом или вызовом врача при острых болях, особенно в животе, при высокой температуре, появлении сыпи, нарушении сознания, зрения, походки, речи», — заключила Чиркова.

Заммэра столицы Анастасия Ракова ранее рассказала, что в Москве более чем в два раза выросло количество исследований для раннего выявления онкологии. По ее словам, на это повлияло внедрение современных технологий и оборудования.