Нейрохирург назвал два условия выздоровления при опухоли мозга
Перспектива выздоровления при опухоли мозга зависит от типа новообразования (злокачественное или доброкачественное), а также от его местоположения, рассказал NEWS.ru нейрохирург Видновской КБ Минздрава Подмосковья Сергей Шипилин. Он добавил, что значение имеет, насколько близко опухоль находится от функционально значимых зон головного мозга.
«Выздоровление при опухоли мозга зависит от двух факторов. Первый — доброкачественный или злокачественный процесс. Второй — близость от функционально значимых зон головного мозга. По данным МРТ (КТ) нейрохирург оценит степень ее злокачественности и предложит вариант оперативного лечения. Их существует три: тотальное полное удаление, частичное удаление и биопсия. Клинических вариантов исходя из природы опухоли и ее локализации существует огромное множество», — отметил Шипилин.
Ранее врачи ростовского онкоцентра перечислили признаки рака головы и шеи. Специалисты выделили среди них незаживающие во рту язвы, а также боль в горле. Другим признаком заболевания может быть постоянное слезотечение. При онемении языка или участка полости рта рекомендуется обратиться в медучреждение. Посетить больницу медики рекомендуют при условии, что один из названых симптомов беспокоит более трех недель.