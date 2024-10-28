Нейрохирург назвал два условия выздоровления при опухоли мозга

Перспектива выздоровления при опухоли мозга зависит от типа новообразования (злокачественное или доброкачественное), а также от его местоположения, рассказал NEWS.ru нейрохирург Видновской КБ Минздрава Подмосковья Сергей Шипилин. Он добавил, что значение имеет, насколько близко опухоль находится от функционально значимых зон головного мозга.

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«‎Выздоровление при опухоли мозга зависит от двух факторов. Первый — доброкачественный или злокачественный процесс. Второй — близость от функционально значимых зон головного мозга. По данным МРТ (КТ) нейрохирург оценит степень ее злокачественности и предложит вариант оперативного лечения. Их существует три: тотальное полное удаление, частичное удаление и биопсия. Клинических вариантов исходя из природы опухоли и ее локализации существует огромное множество», — отметил Шипилин.

Ранее врачи ростовского онкоцентра перечислили признаки рака головы и шеи. Специалисты выделили среди них незаживающие во рту язвы, а также боль в горле. Другим признаком заболевания может быть постоянное слезотечение. При онемении языка или участка полости рта рекомендуется обратиться в медучреждение. Посетить больницу медики рекомендуют при условии, что один из названых симптомов беспокоит более трех недель.