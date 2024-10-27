Россияне стали чаще жаловаться на частные клиники из-за нарушений

В Росздравнадзоре сообщили о росте числа жалоб со стороны россиян на частные клиники, в которых все чаще фиксируют серьезные нарушения, пишет ИА NEWSDATA.RU.

© Deita.ru

Замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Ирина Серегина рассказала, что в стране за 2024 год во время проверки у 93% из всех частных медицинских организаций выявили нарушения.

Чаще всего частники нарушают порядок оказания медпомощи из-за неправильной «этапности маршрутизации» пациентов, а также допускают серьезные ошибки в оказании медпомощи из-за несоблюдения стандартов оснащения.

О плохом качестве обслуживания частными организациями также заявляют пациенты. За год количество жалоб увеличилось на 15,5%. Россияне сообщают о нарушения при оказании медпомощи, нарушениях этикета медиками-частниками, нарушении правил предоставления услуг, несвоевременную диагностику, не довольны работой организаций в целом, Кроме того, 5,2% из всех жалоб приходится на сообщения о смерти пациента в частных клиниках.