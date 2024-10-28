Врачи успешно прооперировали пациентку, пересадив ей печень

В первой городской больнице Архангельска хирурги успешно провели вторую в своей практике операцию по трансплантации печени, получив поддержку специалистов из Москвы. Об этом сообщает областное министерство здравоохранения.

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Об операции сообщил в своих соцсетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Он рассказал, что процедура пересадки жизненно важного органа была проведена командой местных врачей в сотрудничестве с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова. Операция заняла около семи часов и прошла успешно.

Хирургическое вмешательство понадобилось женщине, страдающей от цирроза печени - состоянием, при котором происходит необратимая замена здоровой ткани на нефункциональную, образование узлов и искажение нормальной структуры органа.

Пациентка 44-х лет поступила в данное медучреждение несколько месяцев назад в тяжелом состоянии, она лечилась в центре гепатопанкреатобилиарной хирургии. Несмотря на проведенную терапию и положительную динамику, ее самочуствие оставалось тяжелым. В августе врачи больницы приняли решение о включении больной в лист ожидания на пересадку печени. И спустя два месяца при поддержке московских коллег архангельские врачи успешно выполнили трансплантацию.

По словам заведующего центром, хирурга, профессора Бориса Дубермана, печень женщины начала функционировать с первой минуты подключения кровотока. В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, реабилитационный период протекает без осложнений.

Программа по трансплантации была запущена в Архангельской области в 2017 году, когда состоялась первая операция по пересадке почки. За почти восьмилетний период хирурги Первой городской больницы имени Волосевич успешно провели 23 пересадки почки и две трансплантации печени.

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