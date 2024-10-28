Калининградские хирурги провели две сложнейшие урологические операции

Хирурги областной клинической больницы впервые провели две сложнейшие урологические операции по новой методике. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

© Клопс.Ru

Как рассказал заведующий урологическим отделением Филипп Безродний, оба пациента поступили с множественными камнями в почках. У одного процесс был осложнён уже проведённой нефростомией с установкой наружного дренажа, у второго стоял стент. Новую методику (ретроградную интраренальную хирургию) внедрили после поступления в больницу нового оборудования — одноразовых уретерореноскопов. Это гибкие оптические системы, которые позволяют минимально травматично, без разрезов, через мочевыводящие пути проникнуть в любые отделы мочеточника или почки. Инструменты диаметром всего 3 миллиметра обладают высокой разрешающей системой Full HD-качества изображения.

«Такие одноразовые системы индивидуальны под каждого пациента: использовали и выбросили. Вращающийся практически на 360 градусов наконечник позволяет врачам осмотреть всю почку изнутри в хорошем качестве. За счёт таких универсальных технологий мы можем добраться до любого камня и раздробить его с помощью современного лазера, а также выявить опухоли любых размеров — мочеточника, почки, мочевого пузыря и другие. Всё это позволяет определить развитие новообразований и все процессы на ранней стадии и провести лечение наименее травматично», — рассказал Безродний.

Операция занимает в среднем от 30 минут до полутора часов. Процесс последующей реабилитации максимально быстрый. Пациенты через несколько часов в тот же день уже могут передвигаться, обслуживать себя. Людей выписывают домой спустя 2-3 суток.