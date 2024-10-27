Когда зевота должна насторожить

Сама по себе зевота – безвредное явление, однако стоит обратить внимание, если она стала слишком частой.

Зевота – это непроизвольный вдох ртом с коротким выдохом. Иногда этот процесс незаметен и беззвучен, а бывает, что появляется желание потянуться, веки сами опускаются, в уголках глаз скапливаются слезы, а изо рта вырывается что-то похожее на вой. В обоих случаях в этом нет ничего страшного. Зевота помогает успокоиться и расслабиться.

Этот рефлекс может проявляться у всех людей и считается нормой при недосыпе, переутомлении и нехватке кислорода. Но если зевота стала беспричинной и частой, это может говорить о наличии некоторых заболеваний. Например, такое состояние характерно для анемии, апноэ, депрессии, рассеянного склероза и болезней сердца и сосудов.

Также слишком навязчивая зевота свойственна тем, у кого в организме не хватает витамина D или, наоборот, слишком много глюкозы, сообщает «Волга-Медиа.ру».

Не стоит стесняться, это повод обратиться в медицинское учреждение и пройти обследование.