Доктор рассказал, почему назначают «лишние анализы»

Многие уверены: врачи в частных клиниках назначают как можно больше анализов и исследований, в том числе, и необязательных, чтобы увеличить прибыль медучреждения. Как распознать избыточную диагностику и избежать ненужных трат, "Российской газете" рассказал врач-проктолог Медцентра доктора Александровского Максим Петрук.

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"Есть болезни, при которых необходимо провести тщательное обследование, чтобы поставить точный диагноз, узнать стадию болезни, оценить угрозы осложнений. И хорошо, когда в клинике есть современная аппаратура для таких исследований. Но есть масса заболеваний, где для постановки диагноза достаточно обычного осмотра. Тут все зависит от честности доктора. И я уточню: не только от честности, а еще от профессионализма", - отмечает Максим Петрук.

Доказательная медицина всегда опирается на четкий алгоритм диагностики - есть клинические рекомендации, протоколы, которые максимально отвечают интересам пациента.

"Именно следование современным клиническим рекомендациям позволяет выполнять только необходимые процедуры. Там же, в рекомендациях и протоколах, есть указания, чего делать не нужно. Например, если говорить о моих пациентах, для постановки диагноза "геморрой" нет необходимости проводить комплекс обследований. В клинических рекомендациях четко сказано: диагноз ставится на основании жалоб, данных осмотра и опроса пациента", - поясняет доктор Петрук.

Но бывают ситуации, когда дополнительные исследования необходимы: например, в случае выраженного кровотечения.

"Также может понадобиться дополнительно обследоваться, если есть подозрение на другой источник крови. Но его не нужно проводить всем подряд. И это четко прописано в протоколах диагностики и лечения. Но надо признать - в некоторых клиниках сразу назначают максимальный набор анализов и исследований, которые на самом деле нужны только для подготовки к операции", - отмечает эксперт.

Что делать пациенту?

Максим Петрук дал несколько советов.

1. Врач доказательной медицины может прокомментировать любое назначение и объяснить: зачем оно нужно, какие ожидаются результаты, как это повлияет на лечение. За любым анализом, исследованием, дополнительной консультацией всегда стоит медицинская задача и ответ на вопрос "зачем?" "У меня опыт 20 лет, я уже 150 пациентов так вылечил", - не ответ для грамотного врача.

2. Некоторые врачи любят лечить "дисбактериоз", но такого диагноза просто не существует. Отклонение показателей кишечной флоры от некой усредненной нормы - это всего лишь отклонение. Более того, норма для каждого из нас - своя, а не среднестатистическая. Лечить такое отклонение без симптомов категорически не нужно.

3. Врач доказательной медицины не назначит лекарство или лечение с недоказанной эффективностью: гомеопатические препараты, "общие стимуляторы иммунитета", ненормированный прием витаминов, наборы физиопроцедур вместо лекарств или манипуляций, препараты кишечной флоры без симптомов заболевания. Если это преподносится как основа лечения, стоит пойти к другому врачу за вторым мнением.

4. Хороший доктор не назначит ничего "на всякий случай", так как руководствуется принципом необходимого и достаточного: проводить только те обследования, которые помогут поставить диагноз, и только то лечение, которое необходимо в данный момент.