Названа смертельно опасная болезнь, вызывающая синдром сухого глаза

Синдром сухого глаза, который встречается у многих людей в течение всего года, может сигнализировать об опухоли головного мозга, рассказал изданию The Sun терапевт Стюарт Сандерс. По его словам, в некоторых случаях давление, оказываемое опухолью на глазное яблоко, может привести к сухости и раздражению глаз.

Однако другие симптомы, связанные с опухолью головного мозга, проявляются раньше, — добавил медик.

К распространенным симптомам опухоли мозга, которые могут сопровождать синдром сухого глаза, относятся постоянные головные боли, нарушение зрения и неустойчивость при ходьбе, а также нистагм, то есть неконтролируемые колебательные движения одного или обоих глаз в различных плоскостях. По данным Сандерса, в Великобритании ежегодно около 12 тысяч человек получают диагноз «опухоль головного мозга».

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