Российские врачи провели уникальную операцию на сердце подростка

Впервые в Калининградской области врачи провели уникальную операцию на сердце 16-летнему парню. Об этом сообщает пресс-служба кардиоцентра на своей странице во ВКонтакте.

«Илье 16 лет. И для него это уже 4-я операция. У калининградца сложный врожденный порок сердца – тетрада Фалло, который характеризуется неправильным формированием таких сердечных структур, как легочный клапан, правый желудочек, межжелудочковая перегородка», — рассказали в пресс-службе.

Первую операцию мальчику провели в полгода, вторую — в 13 лет. Хирурги выполнили открытую операцию имплантации биопротеза легочного клапана. А через год ребенку снова потребовалась помощь. По словам заместителя главврача по хирургии ФЦВМТ Виктора Цоя, со временем протез разрушился, и потребовалась установка нового клапана. Однако, повторное открытое вмешательство сопряжено с высоким риском. Так приняли ршение имплантировать протез клапана эндоваскулярным способом – через сосуды.

«Это крайне редкое вмешательство. Технически сложное, все-таки операция повторная и крайне ответственная, тем более речь о ребенке. Нужна тщательная подготовка. Такая операция может проводиться только в экспертных клиниках, где есть и открытая, и эндоваскулярная хирургия, где соответствующая квалификация специалистов», — пояснил зав. отделением рентегнэндоваскулярных методов диагностики и лечения Санкт-Петербургской многопрофильной больницы №2 Евгений Шлойдо.

В середине октября Илью прооперировали. Операция длилась полтора часа, все прошло успешно. Через неделю после операции и лечения в детском отделении подростка выписали из кардиоцентра.