Птичий грипп зафиксирован на фабрике на Камчатке

Птичий грипп зафиксирован на одной из ведущих в Камчатском крае птицефабрике «Пионерское». Об этом сообщает Telegram-канал «Камчатка N1».

Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Камчатского края Вячеслав Черныш рассказал, что после падежа птиц были взяты образцы для исследования в лаборатории, которое подтвердило наличие вируса птичьего гриппа.

Министр заявил, что на данный момент проводятся все необходимые мероприятия по ликвидации источника заражения и по предотвращению распространения вируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным ранее заявила, что вирусы в настоящее время стали быстрее размножаться и самовоспроизводиться. Кроме того, она отметила, что сейчас предприятия производят большое количество продуктов одномоментно, поэтому значимость контроля вырастает. Роспотребнадзор также предупреждал, что остается высоким риск распространения птичьего гриппа.