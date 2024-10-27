В Якутии мужчина частично ослеп из-за попадания в глаз раствора марганцовки

В Якутии мужчина плеснул марганцовку в глаз другу и лишил его зрения. Об этом Sakhaday рассказал главврач Якутской офтальмологической клинической больницы Иван Луцкан.

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Два жителя одного из арктических улусов выпивали вместе, и их разговор перерос в ссору. В порыве гнева один из мужчин выплеснул раствор марганцовки в лицо другому. Почему химикат оказался у него в руках во время застолья, неизвестно. Пострадавший ощутил резкую боль и поспешил промыть глаз, но концентрированный раствор вызвал мгновенные ожоги слизистой оболочки. Он сразу же ослеп на один глаз, но смог добраться до глазной больницы в Якутске лишь через неделю.

«Пациент обратился к нам, когда процесс обострился до серьезной ситуации. Наши офтальмохирурги достаточно долго проводили операцию. Сейчас мужчина видит только свет. Прогноз неутешительный. Задача состоит в этом, чтобы сохранить глаз как орган», — отметил Луцкан.

По его словам, роговица — очень чувствительная ткань, которая легко повреждается химическими веществами, и кристаллы марганцовки не должны попадать на слизистую оболочку глаза.

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