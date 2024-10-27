"Таблетки или операция": врачи объяснили, как проще справиться с ожирением

Число россиян с диагнозом ожирение увеличилось на 10% за последние пять лет и составило 2,4 млн человек. При этом на диспансерном наблюдении состоит только половина - 1,2 млн - такие данные привел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время международного конгресса "Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка". Эксперты "Российской газеты" рассказали, какие методы помощи пациентам с ожирением применяют сегодня в нашей стране, что человек может сделать сам, чтобы не доводить себя до угрожающего состояния.

Лекарства

Ожирение - это хроническое заболевание, которое прогрессирует, если не лечиться и не менять стиль жизни, который, собственно, и приводит сначала к появлению лишней массы тела и нарушениям метаболизма, а со временем - и ожирения. Проблема настолько острая во всем мире, что ВОЗ называет рост ожирения и связанного с ним диабета второго типа "тихой пандемией".

"Ученые и врачи постоянно ведут поиск новых подходов к лечению ожирения и сопутствующих заболеваний. Практически каждый год появляется новая формула лекарственного препарата, демонстрирующего все большую эффективность в лечении ожирения. Медикаментозное лечение ожирения - это важный шаг в комплексной терапии заболевания", - пояснила "РГ" врач-эндокринолог Екатерина Парфентьева.

Пациенты с далеко зашедшей степенью ожирения, как правило, не могут сами похудеть только за счет изменения питания и увеличения физической активности - поэтому эндокринологи прибегают к помощи лекарств.

"Современные препараты действительно могут помочь пациентам снизить вес, контролировать аппетит и замедлить прогрессирование сопутствующих заболеваний. Однако важно понимать, что даже самые передовые лекарства не решают проблему полностью. Медикаментозная терапия - это только один из компонентов лечения. Чтобы получить результат, и чтобы он был устойчив, пациенту необходимо изменить образ жизни - прежде всего, нормализовать рацион питания и увеличить физическую активность", - отмечает эндокринолог.

К сожалению, примерно у 30% пациентов медикаментозная терапия оказывается неэффективной, а для людей с тяжелой степенью ожирения препараты могут быть бессильны, подчеркнула Екатерина Парфентьева.

Поэтому врачи подбирают терапию индивидуально для каждого пациента, регулярно наблюдают за их состоянием и корректируют план лечения.

"Как бы нам ни хотелось, но волшебных таблеток так и не изобрели. Лекарство может помочь скорректировать пищевое поведение, придерживаться диеты и в итоге потреблять меньше калорий. Например, некоторые современные препараты снижают чувство голода, воздействуя на рецепторы в головном мозге, другие - блокируют ферменты, расщепляющие жиры, и таким образом уменьшают количество калорий, усваиваемых организмом. По данным исследований и на практике мы видим, что лучше всего работает именно комплексный подход: изменение образа жизни, включающее диету и физическую активность, медикаментозная терапии и в некоторых случаях - бариатрическая хирургия. Важно также определить психологические причины избыточного веса и помочь их скорректировать", - заключила эндокринолог.

В каких случаях пациентам рекомендуют операцию

"Показания к бариатрической хирургии для пациентов с ожирением четко определены - при индексе массы тела (ИМТ) более 40 пациенту можно рекомендовать рассмотреть возможность проведения бариатрической операции. Важно не задерживать пациента и не ждать "точки невозврата", а предоставить ему возможность и доступ к современным и эффективным методом снижения веса при наличии показаний к ним. В этом году Международная Федерация Хирургии Ожирения (IFSO - International Federation for Study of Obesity) приняла и опубликовала Консенсус по сочетанию медикаментозной терапии и бариатрической хирургии, что является, на мой взгляд, важным шагом для определения взаимодополняющих эффектов разных типов лечения ожирения. Наша задача - добиться долгосрочной ремиссии и улучшить качество жизни пациента, а для этого нужна слаженная работа всех специалистов, помогающих в лечении ожирения", - говорит Екатерина Парфентьева.

Справка

ИМТ (индекс массы тела) - показатель, по которому оценивают степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.

Индекс массы тела рассчитывается по формуле:

ИМТ = М : (h × h).

M - масса тела в килограммах.

h - рост в метрах, и измеряется в кг/м².

Например, масса человека = 78 кг, рост = 170 см. Следовательно, индекс массы тела в этом случае равен:

ИМТ = 78 : (1,70 × 1,70) = 27 кг/м².

ИМТ< 18,5 - недостаточная масса тела.

ИМТ 18,5-24,9 - нормальная масса тела (у людей, которые поддерживают вес в этих пределах, самый низкий уровень смертности от хронических заболеваний)

ИМТ 25-29,9 - избыточная масса тела.

ИМТ 30-39,9 - ожирение.

ИМТ > 40 - морбидное ожирение - болезненное состояние с серьезными рисками для здоровья.

Какие виды бариатрической хирургии применяют

"При лечении ожирения рассматривают два подхода: медикаментозный и хирургический. В случае с хирургическим методом лечения речь идет о бариатрических операциях. Они проходят малоинвазивно, то есть через небольшие проколы в теле, и, конечно, имеют строгие показания к проведению - ИМТ ≥ 40 или ≥ 35 с сопутствующими заболеваниями (диабет второго типа, гипертензия и др.)", - пояснил "РГ" бариатрический хирург, доцент кафедры хирургии МГМСУ, действительный член ассоциации бариатрических хирургов России и IFSO Рашид Аскерханов.

Суть бариатрической операции заключается в том, чтобы уменьшить объем желудка или изменить пути прохождения пищи. Это позволяет сократить количество потребляемой пищи и уменьшить всасывание калорий, а затем и сбросить вес.

"У прооперированных пациентов в течение 1- 1,5 лет избыточная масса тела снижается, у 75-90% мы наблюдаем устойчивую ремиссию сахарного диабета второго типа на протяжении пяти лет и более", - отметил доктор Аскерханов.

При этом как и в случае применения лекарств операция не может быть единственным средством лечения - пациентам помогают психологи, диетологи, эндокринологи.

"Дискуссии насчет того, что более эффективно: бариатрические операции или препараты, идут давно. Исследование "Центра контроля качества медицинской помощи Минздрава России" показало: бариатрическая хирургия в сравнении с лекарственной терапией продемонстрировала снижение смертности на 47% и уменьшение количества пациентов с сахарным диабетом на 47% на горизонте 5 лет", - отметил Рашид Аскерханов.

В России бариатрические операции проводят бесплатно только пациентам с тяжелой степенью ожирения (ИМТ> 40), либо при наличии тяжелых сопутствующих заболеваний.

"Однако количество бесплатных мест для операций ограничено. В 2023 году квота была выделена примерно на 700 человек. Вопрос о необходимости выделения дополнительного тарифа и увеличения финансирования для людей с морбидным ожирением (ИМТ >40) неоднократно обсуждался в медицинском сообществе. Однако в текущем проекте Программы государственных гарантий бариатрические операции вновь не включены в перечень высокотехнологичной медицинской помощи первого типа (ВМП1), что означает отсутствие государственного финансирования и ограниченные возможности для многих пациентов получить необходимую помощь", - отметил доктор Аскерханов.

Еще в 2021 году Всероссийский Союз пациентов предложил включить ожирение в список социально значимых заболеваний. Этот вопрос вновь был поднят на недавнем конгрессе "Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка". Если такое решение будет принято, медицинская помощь больным, в том числе, высокотехнологичными методами, будет оказываться в рамках ОМС, то есть станет более доступной для пациентов.