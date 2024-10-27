Врач предупредила о риске заражения некоторыми болезнями на маникюре

Во время маникюра существует риск заразиться гепатитами В, С или даже ВИЧ. Об этом предупредила в беседе с «Москвой 24» профессор, врач-инфекционист Елена Мескина.

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Риск заражения существует, если на инструменты для маникюра попадет хотя бы небольшое количество крови зараженного человека и если эти инструменты должным образом не будут обработаны. Специалист напомнила, что от гепатита В уже есть прививки. Врач порекомендовала сделать их всем, кто посещает салоны красоты.

«У нас есть разные инфекции, например бактериальные, и если человек болен той же стафилококковой или стрептококковой инфекцией, она тоже может передаться. Крайне редко может встретиться еще и герпетическая инфекция, которая вызывает панариций», — рассказала Мескина.

При этом она назвала маловероятным заражение грибком во время маникюра, потому что для этого нужна не столько кровь, сколько длительный контакт с кожей.

Врач добавила, что, если обрабатывать инструменты должным образом, то вероятность заразиться снижается, но исключать ее все равно нельзя. Все зависит от условий в салоне и времени, которое прошло между обработкой инструментов.

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