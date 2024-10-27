В Балаково ребенок проглотил подшипник от спиннера

Медики Балаковской городской больницы оказали помощь девятилетнему мальчику, который случайно проглотил металлический подшипник. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

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Школьник поступил в больницу с подозрением на проглоченное инородное тело. В ходе обследования в желудке мальчика был обнаружен металлический предмет.

Бригада врачей-эндоскопистов смогла извлечь инородное тело — подшипник от спиннера, который случайно проглотил ребенок. Состояние мальчика не вызывает у медиков опасений, он уже выписан из больницы.

До этого сообщалось, что в Уфе врачи Республиканской клинической детской больницы достали из кишечника 11-летнего пациента восемь магнитов. Рентген показал, что все восемь шариков соединились в цепочку и находятся в кишечнике. Медики провели ребенку малоинвазивную операцию. В стационаре мальчик находился неделю, после чего его выписали домой.