Как не умереть от менингита: симптомы, последствия, советы врача

Менингит — это одно из тяжелейших и потенциально смертельных заболеваний. Даже вовремя начатое лечение не гарантирует полного восстановления. Недугу подвержены и взрослые, и дети. Как предотвратить заражение, оградить от менингита ребенка, помогает ли шапка. Эти и другие вопросы NEWS.ru задал заведующему педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской клинической больницы Рамилу Шахвеледову.

— Что такое менингит, почему он так опасен и так быстро развивается?

— Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга, вызванное инфекцией. Он может быть бактериальным, вирусным или грибковым. Менингит опасен из-за быстрого развития и потенциально серьезных осложнений, таких как повреждение мозга, судороги, кома и даже смерть. Быстрое развитие связано с тем, что инфекция быстро распространяется в центральной нервной системе, вызывая сильное воспаление и отек мозга.

— Существует расхожий миф о связи прогулок без головного убора в холодное время года и вероятностью заболеть менингитом. Это правда?

— Нет, это неправда. Менингит не связан с хождением без шапки. Заболевание вызывается бактериями, вирусами или грибками, и заражение происходит через контакт с инфицированным человеком.

— Как уберечь детей от менингита?

Для защиты детей от менингита важно вакцинировать детей в соответствии с графиком прививок, поддерживать гигиену — мыть руки, избегать контакта с больными, избегать мест массового скопления людей, укреплять иммунитет — правильно питаться, высыпаться и уделять время физкультуре.

— Как распознать первые симптомы менингита, где и почему дети могут заразиться?

— Первые симптомы менингита могут включать высокую температуру, сильную головную боль, ригидность затылочных мышц (невозможность наклонить голову к груди), тошноту и рвоту, светобоязнь, в некоторых случаях сыпь. Дети могут заразиться менингитом через контакт с инфицированными людьми, особенно в закрытых коллективах, таких как детские сады, школы и лагеря.

— Насколько агрессивен менингит? Как быстро взрослый и ребенок могут «сгореть» при отсутствии своевременного лечения?

— Менингит развивается очень быстро. Без лечения состояние стремительно ухудшается в течение нескольких часов или дней. В тяжелых случаях смерть может наступить в течение 24–48 часов. Поэтому важно немедленно обратиться за медицинской помощью при подозрении на менингит.

— Можно ли заразиться менингитом через рукопожатия, поручни в общественном транспорте, дверные ручки, бытовые контакты, книги и т. п.?

— Менингит в основном передается от человека к человеку через капли, выделяемые при кашле или чихании, а также через близкий контакт с инфицированным человеком. Рукопожатия, поручни в общественном транспорте, двери, бытовые контакты (полотенца, личные вещи, посуда) и книги обычно не являются основными путями передачи менингита. Однако поддержание гигиены и мытье рук всегда рекомендуется для предотвращения различных инфекций.

— Возможна ли «легкая форма» менингита?

— Менингит может протекать и в легкой, и в тяжелой формах. Легкие формы встречаются, чаще всего, при вирусном менингите, напоминая грипп. Однако даже легкая форма требует внимания, так как состояние может быстро ухудшиться. Бактериальный менингит чаще протекает в тяжелой форме и требует немедленного лечения.

— Формируется ли иммунитет после перенесенного менингита

— После перенесенного вирусного менингита обычно формируется иммунитет к конкретному вирусу, вызвавшему заболевание. Однако это не защищает от других видов менингита. При бактериальном менингите долговременный иммунитет не формируется, и возможно повторное заражение.

— Как со 100-процентной точностью выявить менингит?

— Наиболее точным методом диагностики менингита является анализ спинномозговой жидкости, полученной путем люмбальной пункции. Исследование позволяет определить тип возбудителя (бактериальный, вирусный или грибковый) и назначить соответствующее лечение.

— Чем опасен менингит в плане осложнений даже после полного выздоровления?

— Даже при своевременном лечении менингит может привести к осложнениям. Среди возможных последствий — потеря слуха, проблемы с обучением и памятью, эпилептические припадки, проблемы с движением и координацией. Редко — необратимое повреждение мозга. Риск осложнений выше при бактериальном менингите и зависит от скорости начала лечения.

— Можно ли привиться от менингита?

— Прививки от некоторых видов менингита (например, менингококковой инфекции) считаются безопасными и эффективными. Вакцинация обычно проводится в детском возрасте, но взрослые также могут получить прививку, особенно перед поездками в регионы с высоким риском заболевания или при наличии определенных факторов риска.

— Сколько длится лечение от менингита? Требуется ли госпитализация?

— Лечение от менингита обычно требует госпитализации. Продолжительность лечения зависит от типа менингита и тяжести заболевания. При вирусном менингите лечение может занять семь — десять дней. Бактериальный менингит лечат две-три недели или дольше. Восстановление после менингита — индивидуальный процесс. Некоторые пациенты могут чувствовать слабость и усталость в течение нескольких недель или месяцев после выписки из больницы. В тяжелых случаях может потребоваться длительная реабилитация.