Калининградские поисковики рассказали, какие признаки выдают деменцию у человека
За людьми с некоторыми болезнями нужен особый уход. Калининградские поисковики в телеграм-канале ПСО «Запад» рассказали, как распознать у человека деменцию и оказать ему помощь.
«Деменция представляет собой изменения в познавательных функциях — они утрачиваются. Запоминать, узнавать, логически мыслить человеку становится сложнее и сложнее. Поэтому по определённым признакам заболевание можно идентифицировать и сразу принять меры для безопасности вашего близкого», — говорится в публикации.
Основные признаки деменции
Обратите внимание на поведение вашего близкого, если заметили следующие «красные флажки»:
- затруднения с построением предложений и поддержанием разговора;
- потеря ориентации во времени и даже в знакомой обстановке;
- ухудшение кратковременной памяти;забывание вещей, цели похода или маршрута;
- трудности в принятии решений, даже простых;проблемы с узнаваемостью предметов и лиц.
Диагностика деменции
Для диагностики деменции обычно проводят:
- Беседу и сбор анамнеза.
- Анализ походки, речи, поведения.
- Когнитивные тесты.
Обратитесь к гериатру, психиатру или неврологу. Своевременный диагноз и меры безопасности могут помочь избежать опасных ситуаций.
Как защитить человека с деменцией?
Снижение памяти, внимания и ориентации увеличивает риск непредсказуемого поведения и уходов из дома, что требует внимательного подхода.
Что можно сделать:
- Нанять сиделку, привлечь родственника или друга, поскольку оставлять человека одного опасно.
- Рассмотреть пансионаты.
Если больной остаётся дома:
- Создайте безопасное пространство: уберите ковры или закрепите их, оснастите мебель мягкими накладками и ограничителями, поставьте блокираторы на окна и двери, уберите острые предметы и зеркала, замените посуду на небьющуюся.
- Примите меры для профилактики дезориентации: уберите ключи из доступа, установите таблички на двери (например, «ванная», «туалет»), используйте GPS-устройства и поместите в карманы записки с контактной информацией. Добавьте термонаклейки и нашивки на одежду.
Постоянное внимание к близкому не исключает, что человек может остаться без присмотра. Поэтому важно сделать всё возможное для его безопасности и комфорта.