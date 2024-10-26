Какие признаки выдают деменцию у человека

За людьми с некоторыми болезнями нужен особый уход. Калининградские поисковики в телеграм-канале ПСО «Запад» рассказали, как распознать у человека деменцию и оказать ему помощь.

«Деменция представляет собой изменения в познавательных функциях — они утрачиваются. Запоминать, узнавать, логически мыслить человеку становится сложнее и сложнее. Поэтому по определённым признакам заболевание можно идентифицировать и сразу принять меры для безопасности вашего близкого», — говорится в публикации.

Основные признаки деменции

Обратите внимание на поведение вашего близкого, если заметили следующие «красные флажки»:

затруднения с построением предложений и поддержанием разговора;

потеря ориентации во времени и даже в знакомой обстановке;

ухудшение кратковременной памяти;забывание вещей, цели похода или маршрута;

трудности в принятии решений, даже простых;проблемы с узнаваемостью предметов и лиц.

Диагностика деменции

Для диагностики деменции обычно проводят:

Беседу и сбор анамнеза.

Анализ походки, речи, поведения.

Когнитивные тесты.

Обратитесь к гериатру, психиатру или неврологу. Своевременный диагноз и меры безопасности могут помочь избежать опасных ситуаций.

Как защитить человека с деменцией?

Снижение памяти, внимания и ориентации увеличивает риск непредсказуемого поведения и уходов из дома, что требует внимательного подхода.

Что можно сделать:

Нанять сиделку, привлечь родственника или друга, поскольку оставлять человека одного опасно.

Рассмотреть пансионаты.

Если больной остаётся дома:

Создайте безопасное пространство: уберите ковры или закрепите их, оснастите мебель мягкими накладками и ограничителями, поставьте блокираторы на окна и двери, уберите острые предметы и зеркала, замените посуду на небьющуюся.

Примите меры для профилактики дезориентации: уберите ключи из доступа, установите таблички на двери (например, «ванная», «туалет»), используйте GPS-устройства и поместите в карманы записки с контактной информацией. Добавьте термонаклейки и нашивки на одежду.

Постоянное внимание к близкому не исключает, что человек может остаться без присмотра. Поэтому важно сделать всё возможное для его безопасности и комфорта.