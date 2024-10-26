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Что будет, если случайно съесть стекло

Врачи рассказали, к каким последствиям приведет попадание стекла в желудочно-кишечный тракт, сообщает издание The Day.

Что будет, если случайно съесть стекло
© globallookpress.com

Небольшие стеклянные осколки могут попасть в напиток при неаккуратном открытии бутылки штопором. Иногда мелкие осколки могут оказаться на дне бутылки из-за производственного брака. Кроме того, маленькие дети случайно проглатывают часть елочной игрушки или разбитого стакана.

Врачи объясняют, что желудочно-кишечный тракт представляет собой длинную, упругую и жесткую мышечную трубку. Когда мы проглатываем пищу, то мышцы сжимаются и проталкивают ее глубже. Еда, которая не переваривается, например, кожица томатов и семена, проходит тракт без изменений. Таким образом, и материалы как стекло или пластик не изменяются в кишечнике.

Степень риска при проглатывании стекла зависит от его формы и размера. Острые осколки могут причинить вред и привести к кровотечению в кишечнике или вызвать инфицирование.

В узком месте желудка есть место, которое называется «привратник», и слишком крупные осколки не пройдут через него. В этом случае врач извлечет их через рот с помощью специального инструмента – эндоскопа.

Если речь идет именно о ребенке, который съел стекло, родителям следует обратить внимание на следующие симптомы:

  • Аномальные звуки в животе;
  • Потемнение стула;
  • Слюнотечение;
  • Рвота;
  • Трудности с глотанием;
  • Боли в животе, груди или шее.

Специалисты напоминают, что если вы подозреваете, что вы или ваш ребенок проглотили стекло, обязательно обратитесь к врачу или вызовите скорую помощь.

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