Врачи удалили девушке гигантскую кисту, вызванную ленточным червем

В Рязанской областной больнице скорой медицинской помощи произошла уникальная операция, которая спасла жизнь молодой девушке. В ее печени обнаружилась гигантская кисту размером 20 сантиметров, образованная эхинококком – собачьим ленточным червем. Эта паразитарная инфекция, хоть и встречается относительно редко, представляет серьезную угрозу для жизни человека, и случай рязанской пациентки является ярким примером ее опасности.

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Эхинококкоз, вызываемый эхинококком, развивается при попадании яиц паразита в организм человека. Чаще всего это происходит при контакте с инфицированными собаками. Яйца эхинококка, невероятно мелкие и устойчивые к внешним воздействиям, могут находиться на шерсти, лапах, а также на языке животного. Даже случайный контакт с инфицированной собакой, например, поглаживание, может стать причиной заражения. В организме человека личинка эхинококка развивается, формируя кисту, которая постепенно увеличивается в размерах, вызывая компрессию окружающих органов и ткани.

В случае с рязанской пациенткой, киста достигла внушительных размеров – 20 сантиметров. Это создавало значительную угрозу для ее жизни, так как могла произойти разрыв кисты с последующим сепсисом (заражением крови) или другими опасными осложнениями, вплоть до летального исхода. Симптоматика эхинококкоза может быть разной, часто незаметной на ранних стадиях, что делает своевременную диагностику крайне важной.

Операция, проведенная хирургами Рязанской областной больницы скорой медицинской помощи, потребовала высокого профессионализма и опыта. Главный врач больницы, Сергей Тарасенко, отметил, что была выполнена суперселективная резекция печени – сложная хирургическая процедура, позволяющая удалить пораженную часть органа, сохранив здоровую ткань. Операция длилась четыре часа, и, по словам Сергея Тарасенко, удалось полностью удалить паразита и кисту, не повреждая при этом жизненно важные структуры печени.

Послеоперационный период проходит успешно. Девушка чувствует себя хорошо и идет на поправку. Этот случай еще раз подчеркивает необходимость профилактических мер, особенно при контакте с собаками. Регулярная дегельминтизация домашних животных, тщательная гигиена рук после контакта с животными и профилактическое обследование при наличии подозрительных симптомов – все это помогает предотвратить развитие эхинококкоза.