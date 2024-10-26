Уролог откровенно ответил на вопросы о мужской потенции

Как долго должен длиться половой акт? Какой размер — норма, а что принято называть микропенисом? Может ли мужское достоинство окостенеть, отсохнуть и отвалиться? В чем польза мастурбации? Зачем половой член обкалывают гиалуронкой? Как избежать аденомы и простатита? Нужен ли массаж предстательной железы? Если главный мужской орган не работает, поможет ли фаллопротезирование? На эти и другие неудобные вопросы ответил 63.RU хирург, уролог Евгений Канаев.

— Евгений Игоревич, какое количество половых актов в день, неделю или месяц — норма для мужчины, так, чтобы поддерживать здоровье?

— Хороший вопрос. Все зависит от полового влечения, психотипа. Кому-то нужно один-два раза в неделю, а кому-то ежедневно. Единого стандарта нет. Важна регулярность. Если у мужчины была половая жизнь, а потом он поехал на вахту, то длительное воздержание может привести к венозному застою и, как следствие, к конгестивному простатиту.

— Может ли в этом случае мастурбация служить профилактикой простатита?

— Конечно.

— То есть это то, что доктор прописал?

— Если мужчина далеко от второй половины, в командировке, например, или вообще в поиске полового партнера, мастурбация — выход из ситуации. Звучит, может быть, не очень. Но она действительно поможет профилактировать проблемы с предстательной железой.

— Как долго в норме должен длиться половой акт?

— Если не учитывать прелюдию, то нормальная длительность полового акта — от трех до десяти минут. Меньше — это уже может быть симптомом заболевания, например преждевременного семяизвержения. Но и половые акты по 40 минут, как в фильмах для взрослых с двухметровыми лысыми актерами, в большинстве случаев как раз из области мифов. Это просто кино для определенной аудитории.

— Но это кино для взрослых пользуется популярностью. Можно говорить о проблеме порнозависимости?

— Слушайте, да. Приходят пациенты, которые в пубертат активно смотрели такие фильмы, мастурбировали, а потом боятся первого полового акта с девушкой. Переживают, как они будут выглядеть во время секса, комплексуют. Им проще и легче удовлетворить желание дома за компьютером. Не скажу, что это распространенная проблема, таких пациентов единицы. Для того, чтобы преодолеть страх и все-таки начать нормальную половую жизнь, мы рекомендуем им обратиться к квалифицированным сексологу, психологу.

— Так, со временем все понятно. А какой размер пениса, с медицинской точки зрения, нормальный? Мужчины, считающие, что у них небольшое достоинство, даже идут на операцию по его увеличению…

— Конечно, приходят и с такими запросами. Мы стараемся подойти к каждой ситуации с чувством, толком, расстановкой. Почему человек обратился? Одно дело, когда это врожденная аномалия, истинный микропенис 1–2 сантиметра длиной, и мы пытаемся сделать его нормального размера, чтобы у мужчины была половая жизнь. И другое дело, когда операцию по увеличению хочет себе молодой человек с обычными данными. Партнерша сказала ему, что у него как-то маловат. Тут уже психоэмоциональная, а не анатомическая проблема. Пациент должен понимать, через что ему придется пройти и каким будет результат. Метод увеличения пениса нормальных размеров подразумевает рассечение связки. И после этого мужчина еще 6 месяцев должен носить специальное устройство — экстендер, которое будет вытягивать половой член, чтобы связка не срослась обратно и еще, не дай бог, не укоротился орган. Такая тяжелая реабилитация. При этом прибавка в длине составляет 1,5–2 сантиметра. Нужны ли такие жертвы? Может быть, это просто не ваша женщина по жизни? А ваша еще не встретилась? Я всегда говорю: под каждый зонт найдется свой футляр.

— Так нормальный размер, с медицинской точки зрения, он какой — в сантиметрах?

— Ох, вспоминается интервью Ивлеевой, когда она назвала 15-сантиметровый пенис корнишоном. Слушайте, нормальный половой член — это 10, ну 12–13 сантиметров. В эрегированном состоянии. Но размер не имеет значения. На самом деле важно, насколько мужчина умеет им пользоваться.

Когда проводите операции по увеличению микропениса, размер тоже в итоге только на 1,5–2 сантиметра становится больше?

— Микропенис — это врожденная аномалия, когда у мужчины достоинство 1–2 сантиметра длиной. Тогда пациенту делается фаллопластика. Формируется из лоскута мышц и кожи бедра, локтевого сустава или спины новый половой член. И в этот лоскут вставляется фаллопротез ригидный (однокомпонентный жесткий), проводится уретра. Выглядит это достаточно пугающе. К такому нужно морально подготовиться обоим партнерам в паре. Эстетически это смотрится не как у Алена Делона, а, скорее, как у Франкенштейна.

— Есть ли пациенты, которых не устраивает не длина, а диаметр пениса?

— Конечно. Мужчины думают об удовольствии партнерши, о воздействии на точку G и обращаются за увеличением диаметра. Есть специальные объемообразующие препараты, которые вводятся под кожу. Мы обкалываем половой член той же самой гиалуроновой кислотой, и у мужчины начинается новая жизнь. Да, со временем гиалуронка рассасывается, но 6–8 месяцев хороший препарат сохраняет эффект. Мы, когда колем, всегда предупреждаем, что в этот же день должен быть половой акт, чтобы равномерно распределился препарат. Но это увеличение объема тоже не сделает из «мизинца» «большой палец». Некоторые пациенты сами себе колют препараты, которые не предназначены для этого. Коротая срок в местах не столь отдаленных, заключенные вводят под кожу полового члена тетрациклиновую мазь, глицерин, вазелин для увеличения объема. Эти эксперименты приводят к такому заболеванию, как олеогранулема полового члена: развивается инфекция, появляется опухоль, и кожа пениса начинает костенеть. Плотность действительно становится как у кости. И это доставляет уже не удовольствие, а боль во время полового акта. В этом случае поможет только операция Райха. Причем делается она в два этапа. Первый, когда иссекается вся кожа полового члена от головки до основания и пенис опускается в мошонку. Головка выводится через кожу мошонки. Это все начинает прирастать. И через 4–6 месяцев проводится второй этап: иссекается кожа мошонки, лоскутом этим перекрывается пенис, и все ушивается. Тогда эстетически половые органы мужчины выглядят более-менее по сравнению с тем, какими были при окостенении. Некоторые пациенты не приходят на второй этап операции. Кожа мошонки настолько мобильна, так хорошо растягивается, что люди уже после первого этапа живут половой жизнью. Говорят: «Доктор, а мне и так хорошо».

— Были ли уникумы среди пациентов, которые сумели удивить вас экспериментами над собой еще больше?

— Был такой пациент, который купил на маркетплейсе аккомодаторный зонд. Честно говоря, сам не знал о таком до этого случая. Это железная палочка с какими-то насечками, которая вставляется в уретру (мочеиспускательный канал) и во время полового акта, по описанию производителя, должна усиливать яркость оргазма. В итоге больной обратился к нам с кровотечением из пениса. Я извлек этот аккомодатор. Пациент еще карточку товара показал. Девайс стоил 12 тысяч рублей. Другому пациенту партнерша надела латексное кольцо на мошонку, чтобы усилить ощущения и пролонгировать половой акт. И вот они всю ночь занимались любовью. А наутро мужчина увидел, что кожа отекла, яичко сильно увеличилось, болит и почему-то посинело. Пришел ко мне. Но у нас плановый стационар, поэтому рассек ему это кольцо, вызвал скорую и отправил в экстренную урологию. К сожалению, пациент лишился яичка. Еще один случай. Уже трехлетней давности. У очень пожилого мужчины была сухая гангрена полового члена — пенис висел на лоскуте кожи и во время консультации просто отвалился на глазах. Произошла самоампутация.

— То есть у него отсох половой член?

— Да. У этого дедушки было очень запущенное состояние — много заболеваний. И все они в совокупности привели к такому исходу. Родственники его не навещали. Скорую вызвали соседи, которые услышали крики. Было сильное воспаление. Привезли в больницу, позвали меня на консультацию по урологическому профилю — я в тот день как раз дежурил…

— А в туалет как он ходит после самоампутации?

— Я ему трубочку через живот вывел.

— Вернемся к медицинским нормам. Есть ли возрастные показатели, когда мужчины перестают испытывать эрекцию?

— Опять же у всех по-разному. Проблема с эрекцией зависит от многих факторов. Если от неправильного питания атеросклероз сосудов, и в 50 лет импотенция может наступить. А если человек занимается спортом, поддерживает здоровье, то он до конца своих дней может жить половой жизнью. Вот ко мне тут на прием 89-летний дедушка приходил: «Сынок, ну мне бы можно еще таблеточек прописать? Меня на соседку не хватает еще. Супруг у нее умер, а мне бы хотелось ей помочь». У моих коллег были пациенты, которые жили половой жизнью и в 95 лет.

— Насколько вид секса влияет на здоровье?

— Очень влияет. Я всегда предупреждаю пациентов: если вы занимаетесь не вагинальным сексом, а анальным, то нужна подготовка. Для девушки — очистительная клизма, использование расширителя, чтобы не было никаких надрывов, разрывов слизистой анальной области. Мужчина обязательно должен использовать презерватив, потому что флора прямой кишки очень плохо воздействует на флору уретры. Если пара хочет продолжить акт вагинально, то обязательно нужно надеть новый презерватив. При оральном сексе тоже нужна защита, если половой партнер не проверенный. Все венерические заболевания тут также передаются.

— У женщин в определенном возрасте наступает климакс, при менопаузе начинаются проблемы с гормонами. У мужчин бывают подобные возрастные изменения в половой сфере?

— Одно из проявлений мужского климакса — доброкачественная гиперплазия предстательной железы, или аденома простаты. С возрастом она появляется у 80% мужчин. Ткань простаты увеличивается, сдавливает уретру, и начинаются проблемы с мочеиспусканием. Пациенты часто говорят: «Я вяло мочусь», «Я часто мочусь», «Я ночью встаю в туалет», «У меня чувство неполного опорожнения мочевого пузыря». Это те самые первые звоночки болезни. Обычно они появляются у мужчин старше 45 лет. А вот простатит — это то заболевание, которое действительно молодеет. Оно и у 30-летних встречается. Причины — это адинамичный, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, выбор некачественных продуктов с заменителем молочного жира, пальмовым маслом, несоблюдение режима питания, вредные перекусы, недосып, переохлаждение. Предстательная железа любит регулярную половую жизнь. Организм молодого мужчины продуцирует гормоны, и нужно их выбрасывать. Человек должен жить полноценно. Бог создал нас такими, чтобы мы жили половой жизнью.

Важно каждый год проходить диспансеризацию, сдавать кровь, проверять уровень ракоспецифического антигена, делать трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы. Если кому-то этот вид исследования в тягость, есть альтернатива — магнитно-резонансная томография малого таза. Обязателен и осмотр уролога. Этот тот самый минимум, когда мы можем говорить об индексе здоровья предстательной железы и аденомы. Есть проблемы или нет? Продолжать дальше просто наблюдаться у врача или необходимо пить таблетки, а может быть, уже нужна операция?

На фоне доброкачественной гиперплазии могут быть уже и простатиты, и проблемы с либидо.

— Есть такое мнение, что при простатите нужно делать массаж предстательной железы…

— Я противник массажа простаты, нет никакой доказательной базы, что он помогает. Да, при заборе материала на исследование массаж может применяться. Но для профилактики простатита — извините, нет. Так же как разные «чудодейственные» приборы, которые рекламируют по радио. Господи, не надо этим заниматься, тратить время и деньги.

— Тогда какая профилактика заболеваний мочеполовой сферы действительно эффективна?

— Лучше прийти на плановый осмотр, удостовериться, что все хорошо, вовремя пролечиться. Не просто так выделяются огромные деньги на диспансеризацию. Это не какая-то профанация, чтобы штампик поставить. Там действительно выявляются многие болезни, особенно онкологические. Среди разных видов рака у мужчин на первом месте по частоте заболеваний — именно рак предстательной железы. Может быть и рак головки полового члена, мошонки. Многие пациенты занимаются самолечением, начитаются в интернете советов и упускают время: «Доктор, я вроде бы прочитал, что это признаки простатита. Поделал свечи. Не помогает». А ты видишь, что случай запущенный, у человека та стадия заболевания, когда помочь уже невозможно, разве что немного облегчить симптоматику.

— Возможно, мужчины не идут на диспансеризацию, потому что сами обследования не из приятных, да и боятся — вдруг придется операцию делать?

— Не идти к врачу, потому что боишься исследований или операций, и умереть? Сейчас настолько развита медицина, все больше роботизированных и лапароскопических операций. Все меньше открытых и травматичных операций, которые приводят к вторичным проблемам: эректильной дисфункции, подтеканию мочи. Да, конечно, такие последствия могут быть. Но есть и решение. Имплантируются специальные слинги, которые поддерживают уретру и оставляют мужчин сухими. Что касается эрекции, то есть специальный вакуум, который создает отрицательное давление вокруг полового члена и стимулирует кровообращение в его тканях. Есть уколы. Ну в крайнем случае есть фаллопротезирование. От варианта жесткого (ригидного) протеза, когда член находится в постоянно эрегированном состоянии, до уникальных протезов с нагнетательной помпой, когда там на кнопочку нажал — и появилась эрекция. У нас в клиниках есть возможность поставить ригидные протезы в рамках высокотехнологичной медицинской помощи. В прошлом году было три такие операции. В целом за год около 10 таких пациентов по квоте бывает.

— Если говорить про другие виды операций, например про обрезание. Часто за этим обращаются?

— Да. Нас даже замечательный профессор кафедры общей хирургии, заслуженный врач РФ Евгений Анатольевич Столяров называет синагогой. В день я делаю 3–5 обрезаний. Причины по большей части не в религии пациентов, а в медицинских показаниях: ущемление головки полового члена кольцом суженной крайней плоти (парафимоз) или, наоборот, невозможность обнажения головки тоже из-за узости крайней плоти (фимоз). Мужчины пытаются сначала вылечить фимоз мазями. Но на своем врачебном опыте скажу, что люди просто тратят деньги и время, а в итоге приходят на операцию. Обрезание помогает решить и проблему сильной чувствительности головки пениса, из-за чего может быть раннее семяизвержение, когда половой акт длится меньше минуты.

— Сколько по времени занимает процедура обрезания?

— Это зависит от метода циркумцизии (обрезания). Есть традиционный: скальпелем, ножницами и руками. Есть аппаратный: проводится с помощью устройства под названием анастомат. Недавно коллеги делали съемку такой операции. Вся процедура аппаратного обрезания у меня заняла 2 минуты 54 секунды: анастомат надевается на головку полового члена, натягивается крайняя плоть, проворачивается и красиво обрезается. Одновременно аппарат накладывает металлические скобы, которые на 7–10-й день после операции снимаются легким движением руки.

— Урологи делают еще и вазэктомию — мужскую стерилизацию. Насколько популярна эта операция?

— Не так часто к нам за этим обращаются. В прошлом году было всего три таких операции. Представители сильного пола, если не собираются заводить детей, но при этом хотят заниматься сексом без презерватива, предпочитают, чтобы девушки пили оральные контрацептивы или устанавливали внутриматочные спирали. Мужчины боятся почувствовать ущербность из-за того, что после операции у них не будет вырабатываться сперма. При вазэктомии же перевязываются семявыносящие протоки. Операция мини-инвазивная, под наркозом. Длится 15–30 минут. Делаются только небольшие разрезы: всего 7–8 миллиметров слева и справа. На следующий день пациент уже может уйти домой. А через 10–12 дней прийти на снятие швов.

— Период реабилитации болезненный?

— Нет, это можно сравнить с ощущениями, когда поцарапался или немного порезался. Первое время будет некий дискомфорт в области швов, не требующий приема обезболивающих.

— Это платная операция или можно сделать ее в рамках ОМС?

— Можно и по ОМС. Но для этого нужны четкие обоснования. У пациента должно быть не менее двух кровных детей, справка от психотерапевта о том, что он полностью осознает последствия операции, потому что открутить все назад и сделать, как было, невозможно.

— А как же тогда быть со случаями беременности от партнеров с вазэктомией?