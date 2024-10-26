Эксперт ответила, можно ли заразиться ВИЧ через маникюр

Старший научный сотрудник Федерального центра СПИДа Наталья Ладная оценила вероятность заражения ВИЧ-инфекцией после маникюра.

Ранее появилась информация о том, что жительница Пскова заразилась ВИЧ во время маникюра. Она узнала о болезни совершенно случайно, когда попала в стационар с другим заболеванием, пишут «Известия».

«Пути передачи совершенно другие — половой путь (через сексуальный контакт), от матери к ребенку и через кровь. Мы понимаем, что при маникюре прямого контакта с кровью быть не должно, поэтому я очень сомневаюсь в этих результатах и думаю, что они неправдивые», — заявили Наталья Ладная.

Она добавила, что, когда есть контакт с кровью, заражение возможно, но для установки такого факта необходимо провести ряд мероприятий.

Ранее "СП" писала, что названы перемены во внешности, которые говорят о патологии сердца.