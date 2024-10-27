Сахарный диабет: причины, симптомы, типы

Сахарный диабет — заболевание, которое встречается нередко. С чем оно связано, какие у него симптомы и типы, рассказала «Вечерней Москве» эндокринолог клиники «Рассвет» Гражина Язбурските.

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Что такое сахарный диабет

Сахарный диабет — это группа метаболических (обменных) заболеваний, характеризующихся гипергликемией (повышением уровня глюкозы в крови), которая является результатом дефектов секреции инсулина, нарушением биологического действия инсулина или обоих этих факторов.

Ввиду нарушения выработки инсулина бета-клетками поджелудочной железы или нарушения чувствительности инсулинозависимых тканей к инсулину, глюкоза задерживается в крови. Так возникает повышение ее уровня.

Диагноз «сахарный диабет» устанавливается при двух показателях глюкозы: в биохимическом анализе крови натощак — от 7,0 ммоль/л или при однократном повышении глюкозы — 11,1 ммоль/л и выше.

Симптомы сахарного диабета

Стереотипными симптомами сахарного диабета принято считать:

сухость во рту;

жажду;

учащенное мочеиспускание;

повышение аппетита;

ухудшение зрения;

плохое заживление ран;

зуд кожи и слизистых;

слабость;

утомляемость;

нарушение (выпадение) чувствительности периферических нервов;

снижение массы тела.

Но данные симптомы появляются при высоких показателях глюкозы крови или при умеренной гипергликемии в течение нескольких лет.

Сахарный диабет первого типа

Жалобы на сухость во рту, жажду, учащенное мочеиспускание, повышение аппетита, снижение веса чаще возникают при аутоиммунном сахарном диабете. То есть при сахарном диабете первого типа — когда снижается выработка собственного инсулина из-за повреждения клеток, его продуцирующих.

Такой тип диабета может развиваться через две–четыре недели после перенесенной вирусной инфекции или сильного стресса.

Сахарный диабет второго типа

Это самый часто встречающийся тип диабета, при котором в большей степени нарушена чувствительность инсулинозависимых тканей к инсулину. И данное заболевание длительно не проявляется никакими симптомами.

Основным методом диагностики будут лабораторные тесты. Желательно определять уровень глюкозы крови при плановом ежегодном обследовании, особенно у пациентов из групп риска. При сомнительных результатах дополнительно используется глюкозотолерантный тест.