Женский инсульт: что о нем важно знать

Невролог Ирина Галеева рассказала о разнице инсульта у мужчин и женщин, сообщает издание «Горящая изба».

Инсульт и инфаркт: в чем отличие

По словам специалиста, все очень запутанно, и инсульт также может быть инфарктом. Инфарктом называют любую гибель ткани из-за недостатка кровоснабжения. Многие слышали об инфаркте миокарда, но бывает и инфаркт почки, селезенки и так далее.

Таким образом, случается и инфаркт мозга, он же – ишемический инсульт.

Инсультом называют любое нарушение кровоснабжения мозга, и он подразделяется на два вида – ишемический и геморрагический. Эти два вида инсульта прямо противоположны друг другу. Если крови в мозге меньше, чем необходимо, развивается ишемический инсульт. Если же крови больше, чем нужно, то врачи говорят о геморрагическом инсульте.

У женщин обычно случается ишемический инсульт, поскольку они чаще доживают до того возраста, в котором он возможен.

Почему про инсульт важно знать женщинам

Невролог Галеева отмечает, что у представительниц слабого пола есть свои факторы риска инсульта.

К ним относят:

Беременность. В организме женщины во время беременности становится гораздо больше крови, поэтому выше риск того, что в кровеносной системе что-то пойдет не так. Например, может разорваться сосуд из-за избыточного давления или образоваться тромб;

В организме женщины во время беременности становится гораздо больше крови, поэтому выше риск того, что в кровеносной системе что-то пойдет не так. Например, может разорваться сосуд из-за избыточного давления или образоваться тромб; Гормональные препараты. Оральные контрацептивы в 2,5 раза повышают риск ишемического инсульта и в 1,5 раза – геморрагического. Поэтому женщинам, которые уже находятся в группе риска, лучше выбирать прогестиновые препараты, а также бросить курить и следить за давлением;

Оральные контрацептивы в 2,5 раза повышают риск ишемического инсульта и в 1,5 раза – геморрагического. Поэтому женщинам, которые уже находятся в группе риска, лучше выбирать прогестиновые препараты, а также бросить курить и следить за давлением; Гормональный фон. Как только у женщины наступает менопауза, тут же возрастает риск инсульта. Это касается и искусственной менопаузы, когда врачи вынуждены удалить женщине яичник.

Как распознать женский инсульт

Эксперт Галеева подчеркивает, что симптомы инсульта у женщин и мужчин одинаковы.

Западные специалисты придумали термин FAST:

Face (лицо) – опускается одна половина лица;

Arms (руки) – становится труднее поднять одну руку;

Speech (речь) – речь странно звучит и невнятная;

Time (время) – значит, что на все вышеперечисленное нужно реагировать быстро.

В России медики используют аналогичное сокращение УДАР:

У – улыбнуться, чтобы оценить симметричность улыбки;

Д – движение рук следует оценить;

А – артикуляция, то есть проверить четкость речи;

Р – решение о вызове скорой помощи.

Как снизить риск инсульта

Не стоит расстраиваться, если вы находитесь в группе повышенного риска этого заболевания. Нужно повлиять на то, что мы можем изменить: