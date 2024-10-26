Женский инсульт: что о нем важно знать
Невролог Ирина Галеева рассказала о разнице инсульта у мужчин и женщин, сообщает издание «Горящая изба».
Инсульт и инфаркт: в чем отличие
По словам специалиста, все очень запутанно, и инсульт также может быть инфарктом. Инфарктом называют любую гибель ткани из-за недостатка кровоснабжения. Многие слышали об инфаркте миокарда, но бывает и инфаркт почки, селезенки и так далее.
Таким образом, случается и инфаркт мозга, он же – ишемический инсульт.
Инсультом называют любое нарушение кровоснабжения мозга, и он подразделяется на два вида – ишемический и геморрагический. Эти два вида инсульта прямо противоположны друг другу. Если крови в мозге меньше, чем необходимо, развивается ишемический инсульт. Если же крови больше, чем нужно, то врачи говорят о геморрагическом инсульте.
У женщин обычно случается ишемический инсульт, поскольку они чаще доживают до того возраста, в котором он возможен.
Почему про инсульт важно знать женщинам
Невролог Галеева отмечает, что у представительниц слабого пола есть свои факторы риска инсульта.
К ним относят:
- Беременность. В организме женщины во время беременности становится гораздо больше крови, поэтому выше риск того, что в кровеносной системе что-то пойдет не так. Например, может разорваться сосуд из-за избыточного давления или образоваться тромб;
- Гормональные препараты. Оральные контрацептивы в 2,5 раза повышают риск ишемического инсульта и в 1,5 раза – геморрагического. Поэтому женщинам, которые уже находятся в группе риска, лучше выбирать прогестиновые препараты, а также бросить курить и следить за давлением;
- Гормональный фон. Как только у женщины наступает менопауза, тут же возрастает риск инсульта. Это касается и искусственной менопаузы, когда врачи вынуждены удалить женщине яичник.
Как распознать женский инсульт
Эксперт Галеева подчеркивает, что симптомы инсульта у женщин и мужчин одинаковы.
Западные специалисты придумали термин FAST:
- Face (лицо) – опускается одна половина лица;
- Arms (руки) – становится труднее поднять одну руку;
- Speech (речь) – речь странно звучит и невнятная;
- Time (время) – значит, что на все вышеперечисленное нужно реагировать быстро.
В России медики используют аналогичное сокращение УДАР:
У – улыбнуться, чтобы оценить симметричность улыбки;
Д – движение рук следует оценить;
А – артикуляция, то есть проверить четкость речи;
Р – решение о вызове скорой помощи.
Как снизить риск инсульта
Не стоит расстраиваться, если вы находитесь в группе повышенного риска этого заболевания. Нужно повлиять на то, что мы можем изменить:
- Отказаться от курения и алкоголя;
- Спать минимум 7-8 часов в сутки;
- Регулярно заниматься физической активностью;
- Контролировать уровень сахара и холестерина в крови;
- Следить за давлением.