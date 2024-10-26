Врачи провели две сложнейших операции пациентке с желтухой

Врачи в больнице № 40 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода провели две экстренных высокотехнологичных операции пациентке с желтухой. Об этом сообщила главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что желтуху спровоцировали камни в желчном пузыре. В медучреждении медики приняли решение о двух малоинвазивных операциях: эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии и антеградной манипуляции на желчных протоках.

Камни успешно удалены, уже через три дня пациентку выписали домой, — добавил Алексей Никонов.

Операции провели эндоскопист Артем Лаганин и уроженец Багдада хирург к.м.н. Аль-Канани Эдрису Сабаху.

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