Врач назвал симптомы значимого астигматизма

Доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Пирогова Ирина Лещенко в эфире радио Sputnik озвучила неочевидную причину регулярной головной боли. В некоторых случаях проблема может быть в астигматизме - дефекте зрения, при котором роговица или хрусталик имеют неправильную форму.

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«Физиологический астигматизм имеется практически у всех и незначительно отражается на качестве зрения. В природе ведь нет абсолютно ровных сфер. Но так называемый значимый астигматизм существенно осложняет жизнь: изображение в глазах двоится, теряется четкость, ощущается дополнительная зрительная усталость при чтении. Вдобавок болит голова, мучают мигрени», — рассказала специалист Лещенко.

При появлении подобных симптомов следует проверить здоровье глаз у офтальмолога. Если будет выявлен значимый астигматизм, врач назначит сфероцилиндрические очки или торические контактные линзы. При современных операциях этот диагноз также учитывается и немного корректируется.