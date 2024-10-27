Знаменитый детский хирург раскритиковал отказ от системы Семашко

Знаменитый детский хирург РФ раскритиковал отказ от системы Семашко
Знаменитый российский детский хирург Леонид Рошаль выступил на конгрессе «Национальное здравоохранение от Н. А. Семашко до наших дней». Врач подчеркнул, что из системы здравоохранения, выстроенной Николаем Семашко, в современной России сохранилось совсем немного.
Рошаль напомнил, что советская система здравоохранения, разработанная под руководством Семашко, обладала высокими стандартами: медицинская помощь строилась на нескольких уровнях, от сельских пунктов до районных больниц, обучение специалистов было бесплатным, а все медуслуги предоставлялись бесплатно. Врачебные кадры тогда обеспечивались выпускниками медицинских учебных заведений, функционировали диспансеры и профилактические службы на предприятиях.
По словам Рошаля, современная система демонстрирует иной подход: наблюдается кадровый дефицит, пациенты вынуждены посещать многочисленных узких специалистов, а врачи обязаны следовать клиническим рекомендациям, за нарушение которых им грозит ответственность. Финансирование здравоохранения также не отвечает потребностям. Врачевание усложняется отчислением не полностью подготовленных ординаторов в регионы, что, по мнению эксперта, небезопасно для пациентов.
Рошаль указал, что в других странах клинические рекомендации не являются строго обязательными. В России же, считает врач, такие протоколы должны учитывать специфику учреждения и лишь опираться на клинические рекомендации. Также, по мнению эксперта, важен пересмотр учебных программ для ординаторов, которые должны включать обязательную практическую подготовку под контролем опытных наставников.
В завершение Рошаль призвал учесть опыт пандемии COVID-19, напомнив о важности подготовки к возможным эпидемиям и необходимости системного подхода в здравоохранении, сообщает издание «Доктор Питер».