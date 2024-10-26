Транзиторная ишемическая атака — что нужно знать о предвестнике инсульта

На серьезный сбой в организме указывают три сигнала, которые нельзя оставлять без внимания. Если человек ощущает внезапную слабость в теле, видит "расплывающийся перед глазами мир", его речь заплетается, то следует обратиться за помощью.

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Об этом пишет в своем Telegram-канале кардиолог Ольга Бокерия, отмечая, что речь идет о предвестниках опасного состояния, когда инсульта еще можно избежать. По сути, "это последний шанс".

Как объяснила врач, перечисленные сигналы указывают на транзиторную ишемическую атака (или ТИА).

"Это не просто временный сбой, а крик вашего мозга о помощи. Он дает вам последний шанс разобраться, что не так, и принять меры", - пишет Ольга Бокерия, отмечая, что слабость или расплывчатая картинка могут "быстро проходить", но это облегчение обманчиво.

Как объяснила кардиолог, ТИА - это призыв к действию. Если такую атаку игнорировать, то после сбоя и сигналов о ней может последовать полноценный инсульт, меняющий жизнь людей.

Врач напомнила, как проявляется непосредственно сам инсульт - нарушение кровообращения в мозге, приводящее к необратимым повреждениям. В таком состоянии отмечаются проблемы с речью, иногда человек вообще не может говорить. Также наблюдаются онемение лица или руки (ноги).

"Особенно с одной стороны тела", - пишет врач.

Среди других признаков - проблемы с координацией, головокружение, нарушение зрения, резкая головная боль.

Тут "время - решающий фактор", заключила кардиолог.