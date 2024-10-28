Врач рассказал, как отличить осеннюю хандру от симптомов серьезных болезней

Осенняя пора может стать причиной психологических нарушений. Об этом заявила врач-терапевт НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Алина Кириченко в беседе с «Известиями».

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В межсезонье — на фоне нехватки солнечного света, снижения количества витамина D и уровня серотонина — люди испытывают проблемы со здоровьем, отметила она.

«При переходе от лета к осени мы наблюдаем рост заболеваемости, усиление эмоциональных, тревожных состояний. Некоторые люди воспринимают смену сезона настолько негативно, что это может приводить к определенным психологическим нарушениям», — рассказала Кириченко.

Психиатр, психотерапевт Алексей Вилков подчеркнул, что в межсезонье временные проблемы с душевным спокойствием могут испытывать люди, которые не страдают от тяжелых психических заболеваний, но склонны реагировать на смену погоды. В частности, поступают жалобы на колебания настроения, ухудшение сна, хандру, раздражительность, появляется легкая тревожность.

Кроме того, в осеннюю пору ухудшается состояние пациентов, которые страдают эндогенными заболеваниями — депрессией, шизофренией, тревожными расстройствами, а также биполярными аффективными расстройствами, добавил Вилков.

24 октября сообщалось, что ученые медико-генетического центра Genotek выяснили, что у каждого десятого россиянина есть мутация, связанная с сезонным аффективным расстройством (САР) — это форма депрессии, которая возникает в определенные сезоны года, чаще всего осенью и зимой. Основные симптомы включают подавленное настроение, упадок сил, изменения в аппетите и сне.