О чем говорит покусывание губ и щек

Врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен предупредила о риске заражения грибком кандида из-за хронического покусывания губ и щёк.

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Врач отметила, что привычка покусывать внутреннюю сторону щёк и губ, которая может быть вызвана скукой, стрессом или тревогой, может привести к хроническим язвам и поражению повреждённой слизистой грибком.

«Повторное раздражение слизистой оболочки рта приводит к микротравмам, что может создать условия для более серьёзных повреждений и осложнений. Постоянное раздражение и травмирование тканей может привести к образованию язв или эрозий на слизистой оболочке. Эти повреждения болят, затрудняют приём пищи и могут стать воротами для инфекции. Одним из осложнений является кандидоз», — пояснила Тен.

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