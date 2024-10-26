Эндокринолог назвала продукты, усиливающие неприятный запах пота

На интенсивность потоотделения и его запах могут повлиять некоторые продукты питания. Об этом рассказала главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Башкирии Алия Насыртдинова.

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Она отметила, что напитки, в которых содержится кофеин, повышают активность потоотделительных желез. В то же время сыры, в составе которых присутствует, например, термин, могут изменить запах пота.

По словам Насыртдиновой, специи, красное мясо и консервы также способствуют усилению неприятного запаха.

— Если вы замечаете изменения в запахе пота, стоит обратить внимание на свой рацион и при необходимости уменьшить потребление перечисленных продуктов, — цитирует слова врача UfaTime.ru.

Гипергидроз — это расстройство, характеризующееся повышенным потоотделением, которое может проявляться как по всему телу, так и локально, например на ладонях, стопах, в подмышечных впадинах и крупных складках кожи. Подробнее об этом состоянии «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, эндокринолога сети медицинских центров «Неболит» Анастасии Квасовой.