Ночные кошмары оказались возможным признаком болезни Паркинсона

Одним из самых ранних признаков болезни Паркинсона оказались частые плохие сны или ночные кошмары, заявили исследователи из Бирмингемского университета. Об этом пишет издание Daily Record.

Проведенное учеными исследование показало, что одним из возможных признаков начинающейся болезни Паркинсона у мужчин могут быть тревожные сны. Если человека мучают частые ночные кошмары, риск столкнуться с этим недугом в последующие три-пять лет у него выше в два-три раза. Эксперты подчеркнули, что подобные проблемы со сном могут начаться за несколько лет до появления первых явных симптомов болезни Паркинсона — скованности и замедления движений, тремора.

Автор исследования, доктор Абидеми Отаику, посоветовал людям, которые регулярно видят кошмары без какой-либо очевидной причины, обратиться за медицинской помощью и пройти обследование.

Ранее британский телеведущий Джон Стэплтон назвал первые признаки болезни Паркинсона. По его словам, у него развились проблемы с глотанием и почерком.