Кардиолог перечислил симптомы острого инфаркта миокарда

Острый инфаркт миокарда — это крайне тяжелое заболевание, сопровождающееся высоким уровнем смертности и инвалидизации. Какими симптомами характеризуется это состояние, рассказала «Вечерней Москве» кардиолог клиники «Рассвет» Оксана Дикур.

© Вечерняя Москва

К счастью, современные методы диагностики и лечения позволяют свести последствия острого инфаркта миокарда к минимуму. Однако время, в течение которого пациенту с инфарктом оказана помощь, имеет решающее значение — и речь идет о первых минутах от появления симптоматики, когда необходимо экстренно вызывать скорую медицинскую помощь.

Первые симптомы

Классическим проявлением инфаркта служит острая боль в середине грудной клетки («за грудиной») давящего характера, как будто грудь придавило тяжелой каменной плитой. Боль может распространяться на плечи, отдавать в левую руку, нижнюю челюсть или область спины между лопатками. Это не просто точечная, простреливающая боль, а именно крайне тяжелый дискомфорт в грудной клетке, сопровождающийся:

Выраженным недомоганием;

Слабостью вплоть до потери сознания;

Резким затруднением дыхания (одышкой);

Значительным ограничением обычной физической активности.

Выраженность симптомов может различаться, но при первом их появлении следует безотлагательно вызывать скорую помощь.

В редких случаях загрудинная боль может сопровождаться диспептическими симптомами, тошнотой, рвотой, болью в верхней части живота, имитирующими желудочно-кишечную инфекцию.

Кроме того, может наблюдаться острая боль в правой подреберной области, напоминающая симптоматику воспаления желчного пузыря (холецистита). Как бы ни варьировались симптомы, инфаркт миокарда сопровождается весьма тяжелым недомоганием, ухудшающим общее состояние человека и ограничивающим физическую активность.

Как предотвратить инфаркт

Перенести инфаркт «на ногах» практически невозможно — это миф, связанный с неправильной трактовкой данных медицинского обследования, в первую очередь электрокардиографии (ЭКГ) и ультразвукового исследования сердца (Эхо-КГ), когда нормальные варианты принимаются за патологические, якобы связанные с перенесенным инфарктом. Подавляющее число пациентов прекрасно помнят день, когда у них случился инфаркт.

Острый инфаркт миокарда для многих пациентов происходит как «гром среди ясного неба». Почти 2/3 мужчин, перенесших инфаркт, вообще не имели никаких предшествующих этому событию жалоб, другими словами, инфаркт был первым симптомом болезни сердца.

Чтобы предотвратить инфаркт, крайне важны профилактика, контроль факторов риска и своевременное лечение предрасполагающих заболеваний, в первую очередь артериальной гипертензии, нарушений обмена холестерина, сахарного диабета и болезней почек.