Вызывает аллергию и провоцирует болезни сердца: чем опасен дубайский шоколад

Дубайский шоколад, который уже стал гастрономическим трендом, опасен для здоровья из-за высокого содержания сахара, поделился с «МК в Питере» ресторатор Максим Каплунов. По его словам, особенность десерта — в начинке из тонкого обжаренного теста катаифи и фисташковой и кунжутной паст.

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«Шоколад особенно не рекомендован людям с проблемами сердца, диабетом или высоким уровнем холестерина. Основной вред дубайского шоколада кроется в высоком содержании сахара, который может вызывать резкие скачки уровня глюкозы в крови», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в дубайском шоколаде содержатся не только сахар и жиры, но и трансжиры, которые вредят здоровью сердца и сосудов. Они повышают уровень «плохого» холестерина в крови и увеличивает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы.

Норма потребления модного шоколада — 20-30 г в день. Этот десерт — очень калорийный: его покрывают слоем молока, добавляют фисташки и масла. К тому же ореховые пасты, которые используются при изготовлении начинки для дубайского шоколада, могут вызвать приступ аллергии, подытожил Каплунов.

Ранее член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев рассказал, что изготовителя трендового дубайского шоколада, после употребления которого у россиянки начался отек Квинке, могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности. По его словам, у производителя также можно потребовать компенсацию расходов на лечение и морального вреда.