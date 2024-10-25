Дерматолог предупредила, чем опасен солярий

Загар — защитная реакция кожи на повреждение. Интенсивное воздействие ультрафиолета может привести даже к образованию раковых клеток, рассказала «Клопс» врач-дерматолог высшей категории Елена Ланихина.

В основном УФ-излучение отражается от поверхности кожи, но иногда проходит в более глубокие слои, предупредила дерматолог.

«Меланин — пигмент, который придаёт коже смуглый оттенок, вырабатывается, чтобы защитить наши клетки от повреждений во время солнечных ванн», — пояснила доктор.

Наибольшую опасность представляет именно поглощённый свет. Загар в солярии может спровоцировать ожоги и аллергические реакции, а также стать причиной преждевременного старения кожи из-за пересушивания.

«В солярии ультрафиолета в десять раз больше, чем в полдень на экваторе. Поэтому риск повреждения клеток возрастает многократно», — подчеркнула Ланихина.

Нередко злоупотребление искусственным солнышком приводит к развитию меланомы — злокачественного образования на коже. Особенно на местах, где есть родинки.

Если вы хотите надолго сохранить здоровье и молодость — исключите посещение соляриев, а в солнечную погоду обязательно применяйте защитный крем с SPF, заключила врач.

Доктор рассказал, как отличить веснушки от меланомы.