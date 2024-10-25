Нарколог рассказал, какие напитки вымывают витамины из организма

Алкогольные напитки вымывают из организма витамины и полезные вещества, предупредил главный внештатный специалист Минздрава Московской области психиатр-нарколог Виталий Холдин. В беседе с NEWS.ru врач подчеркнул, что человек попадает в замкнутый круг. По его словам, спиртное вымывает витамины, а недостаток полезных веществ провоцирует тягу к алкоголю.

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«Человек, который выпивает, попадает в замкнутый круг. Чрезмерное употребление алкоголя приводит к дефициту нужных для организма веществ, а их недостаток может усиливать тягу к алкоголю. Спиртные напитки разрушают запасы витаминов и полезных веществ и провоцируют развитие авитаминоза», — пояснил Холдин.

По словам нарколога, быстрее всего вымываются витамины группы B. Он отметил, что они отвечают за большое количество важных функций организма, от работы эндокринной системы до состояния кожи, ногтей и сосудов. Кроме того, как отметил нарколог, дефицит витаминов группы B может привести к слабоумию. Из-за спиртного также быстро истощаются запасы магния, предупредил Холдин.

Хирург Александр Умнов ранее рассказал, что вино убивает мозг, печень и почки. Специалист подчеркнул, что злоупотребление этим алкогольным напитком нарушает клеточные процессы, отвечающие за формирование костной ткани.