Названы пять важных факторов для восстановления речи после инсульта

Люди, перенесшие инсульт, часто сталкиваются с нарушением речи, которое называется афазией. К счастью, этот недуг поддается лечению, но требует времени и усилий. Врач-невролог из АО «Медицина» Галина Чудинская перечислила пять ключевых факторов, которые помогут восстановить речь.

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Первым и самым важным шагом на пути к возвращению речи является работа с логопедом. Этот специалист оценит состояние пациента и составит индивидуальную программу упражнений, направленных на тренировку речевых навыков.

Второй фактор: постепенная работа над речью. По мнению врача, не стоит стремиться восстановить все функции речи сразу. Постепенная работа над каждым аспектом речи приведет к лучшим результатам.

«Для восстановления важно начинать с простых задач, например, с повторения отдельных слов или коротких фраз. По мере прогресса задания можно усложнять, переходя к предложениям и рассказам», – пояснила Чудинская.

Следующее условие для выздоровления – ежедневные упражнения для мозга, передает слова специалиста РИАМО. По словам эксперта, решение головоломок, чтение простых текстов и повторение коротких рассказов помогут активизировать области мозга, ответственные за речь.

Шаг четвертый: использование современных технологий в реабилитации. Галина Чудинская поделилась, что созданы специальные мобильные приложения, которые предлагают задания по произношению, пониманию и составлению фраз.

Но самое важное условие, по словам невролога – поддержка близких. Важно создать спокойную и терпеливую атмосферу для человека, который пытается вернуть свои речевые способности. Близкие могут поддерживать его, разговаривая медленно и четко, а также поощряя любые попытки к общению.

«Восстановление речи после инсульта это долгий, но реальный процесс. Главное набраться терпения и следовать рекомендациям», – заключила Чудинская.

Стоит напомнить, что здоровье головного мозга напрямую связано с образом жизни человека, его рационом, подвижностью и даже настроением. Пренебрежение принципами здорового образа жизни может привести к снижению мыслительной активности, а в худшем случае к внезапной смерти.