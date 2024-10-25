Врач объяснил неврологические основы депрессии и тревоги

В современном мире депрессия и тревога стали частыми спутниками многих людей. Психоэмоциональные расстройства могут проявляться в различных формах: от легкой тревожности до глубоких состояний, требующих медицинской помощи. Эти проблемы затрагивают не только эмоциональную, но и неврологическую составляющую организма, что делает их комплексными нарушениями, требующими особого внимания. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказала невролог медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Елена Мирошник.

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Неврологические основы депрессии и тревоги

С точки зрения неврологии, депрессия и тревога связаны с нарушениями в работе нейромедиаторов — химических веществ, передающих сигналы между клетками мозга. Основными из них являются серотонин, дофамин и норадреналин, отвечающие за регуляцию настроения, мотивацию и способность справляться со стрессом.

«В случае депрессии и тревожных расстройств наблюдаются изменения в работе структур мозга, таких как миндалевидное тело (амигдала), гиппокамп и префронтальная кора, которые играют ключевую роль в обработке эмоций и принятии решений, — пояснила врач. — Например, уменьшение объема гиппокампа у пациентов с хронической депрессией связано с ухудшением памяти и когнитивных функций. У людей с тревожными расстройствами миндалевидное тело может становиться гиперактивным, что ведет к постоянному состоянию беспокойства и паники».

Признаки депрессии и тревоги

Депрессия

Депрессия часто сопровождается устойчивым снижением настроения, потерей интереса к повседневным занятиям и чувством беспомощности.

«Неврологически это состояние может сопровождаться не только эмоциональными, но и физическими симптомами, такими как головные боли, боль в шее и спине, мышечное напряжение. Эти проявления могут быть связаны с нарушением работы вегетативной нервной системы, которая регулирует жизненно важные процессы организма», — подчеркнула невролог.

Тревога

Тревога характеризуется постоянным беспокойством и чувством страха, часто необоснованным. Тревожные люди могут испытывать внутреннее напряжение, опасения по поводу будущего и предстоящих событий. Эти эмоциональные проявления нередко сопровождаются учащенным сердцебиением, повышенным потоотделением и затрудненным дыханием.

«Пациенты часто жалуются на учащенное сердцебиение, одышку, повышенное потоотделение и чувство "комка в горле". Эти симптомы часто связаны с активизацией симпатической нервной системы — компонента вегетативной нервной системы, отвечающего за реакцию "бей или беги"», — объяснила специалист.

Как поддержать психическое и неврологическое здоровье

По мнению врача, управление депрессией и тревогой требует комплексного подхода, сочетающего как психологические, так и неврологические методы:

Самопознание и осознанность — ведение дневника эмоций помогает лучше понять свои внутренние состояния и осознать наличие депрессии или тревоги.

Физическая активность — регулярные физические упражнения способствуют выработке эндорфинов и стимулируют нейропластичность — способность мозга к восстановлению и адаптации. Особенно полезны аэробные нагрузки, улучшающие кровообращение и способствующие росту новых нейронов в гиппокампе.

Режим сна — недостаток сна ухудшает работу мозга, что усугубляет симптомы депрессии и тревоги. Соблюдение режима сна помогает восстановить нормальную деятельность нервной системы.

Питание — сбалансированное питание, богатое витаминами группы B, магнием и омега-3 жирными кислотами, поддерживает нервную систему и улучшает эмоциональное состояние.

Социальная поддержка — не стоит избегать общения с близкими и друзьями. Человеческая поддержка помогает снизить уровень стресса и вернуть чувство безопасности. Близкие люди часто играют роль важного ресурса при борьбе с психоэмоциональными расстройствами.

Психотерапия — в случае, если самостоятельно справиться с проблемами не удается, важно обратиться к специалисту. Психотерапия помогает глубже понять причины депрессии и тревоги, а также найти пути их преодоления.

Медикаментозная терапия — в ряде случаев, особенно при тяжелых формах депрессии и тревожных расстройств, назначение антидепрессантов может быть необходимым. Эти препараты корректируют дисбаланс нейромедиаторов в мозге, способствуя улучшению общего состояния пациента.

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) — современный метод неврологического лечения, который используется при резистентных формах депрессии. ТМС стимулирует определенные участки мозга с помощью магнитных импульсов, улучшая состояние пациента.

Управление стрессом — постарайтесь минимизировать воздействие стрессовых факторов в жизни. Учитесь говорить нет, если чувствуете, что ситуация выходит из-под контроля. Также попробуйте глубокое дыхание, медитации и прогрессивную мышечную релаксацию. Они помогают регулировать деятельность вегетативной нервной системы, что важно для снижения тревожности и панических атак.

Постановка реалистичных целей — разделите большие задачи на более мелкие и ставьте перед собой достижимые цели. Это поможет избежать ощущения подавленности и даст чувство удовлетворения от выполненной работы.

Нейропластичность и упражнения для мозга. Необходима стимуляция нейропластичности — способности мозга перестраиваться и восстанавливаться. Регулярные когнитивные тренировки, такие как решение головоломок, чтение и освоение новых навыков, способствуют улучшению работы мозга и снижению проявлений депрессии.