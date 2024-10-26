Врачи назвали признаки надвигающегося алкоголизма

Эксперты не рекомендует выпивать больше 14 единиц алкоголя в неделю. Но стоит помнить, что любая доза вредна для здоровья.

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Алкоголизм – болезнь, которая подкрадывается незаметно, прикрываясь маской социальной приемлемости и "всего лишь" расслабляющей привычки. Многие, оказавшись в её сети, не замечают, как постепенно теряют контроль над своей жизнью. LADbible верно подметило ключевые признаки, которые могут сигнализировать о серьёзной проблеме, заслуживающей немедленного внимания.

Первый, и, пожалуй, самый явный признак – это потеря чувства меры. Человек перестаёт отслеживать, сколько алкоголя он выпил. "Ещё одна рюмка, ничего страшного" превращается в бесконечный цикл, и подсчёт выпитого становится невозможным или попросту не нужным.

Регулярность – второй ключевой показатель. Зависимый человек пьёт не по случаю, а по необходимости. Алкоголь становится неотъемлемой частью его жизни, рутиной, от которой тяжело отказаться. Попытки ограничить себя часто заканчиваются срывами, сопровождающимися чувством вины и стыда, которые, однако, не останавливают человека от повторения сценария. Важно обращать внимание на то, насколько сильно человек зависит от алкоголя для отдыха, снятия стресса или улучшения настроения. Если другие методы расслабления кажутся неэффективными, а алкоголь – единственным выходом, это серьёзный повод для беспокойства.

Социальные мероприятия для зависимого человека – это не столько возможность общения, сколько шанс выпить. Отказаться от приглашения на вечеринку, где будет алкоголь, становится невозможным, даже если человек устал или имеет другие планы. Страх пропустить "дозу" перевешивает все остальные факторы. Это явное свидетельство зависимости, когда социальные связи вращаются вокруг алкоголя, а не наоборот. Это также может проявляться в избирательности компании – человек предпочитает проводить время с теми, кто разделяет его привычку, избегая общения с трезвенниками.

Негативная реакция со стороны близких и друзей – естественное следствие злоупотребления алкоголем. Постоянные пьянки, невыполненные обещания, агрессивное поведение – все это разрушает отношения. Зависимый человек может начать изолироваться, избегая контакта с теми, кто указывает на его проблему. Этот отрыв от социального круга ещё больше усугубляет ситуацию, уводя человека в замкнутый круг зависимости.

Бессонница, утренние головные боли, тремор, нарушение пищеварения – все это физические проявления алкогольной зависимости. Тело сигнализирует о серьёзной проблеме, требующей вмешательства. Важно обратить внимание на изменения сна: если человек спит плохо, просыпается в холодном поту или с тревожными мыслями, это может быть признаком зависимости.

Превышение рекомендованной врачами нормы потребления алкоголя (в среднем, 14 единиц в неделю для мужчин и 7 для женщин) – это не просто предостережение, а критический сигнал. Это означает, что организм уже испытывает серьезные нагрузки, связанные с регулярным употреблением спиртного.

Если вы заметили у себя или у близкого человека несколько из перечисленных признаков, не откладывайте визит к специалисту. Алкоголизм – лечимая болезнь, но лечение требует профессионального подхода.