Врачи предупредили о росте заболеваемости цингой

Врачи бьют тревогу, болезнь, от которой в 1600-1800 годах умерли миллионы мореплавателей, снова вернулась.

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При этом рост заболеваемости вызван той же причиной – плохим питанием. Правда, если у моряков не было выбора, и им приходилось питаться скудно, сегодня большинство заболевших выбирают опасные диеты сами.

Кроме того, на рост заболеваемости влияет курение, диабет первого типа и рост стоимости жизни.

Так, по данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, недоедание является распространенной проблемой, от которой страдают миллионы людей. В группе риска дети до пяти лет, люди в возрасте старше 65 лет.

В результате только в 2022 году в Англии и Уэльсе было зафиксировано более 800 тыс. случаев заболевания, связанных с недоеданием, включая цингу и рахит, сообщает Daily Mail.

Ранее стало известно о женщине из Канады, которая питалась одними консервами и заболела цингой.

Напомним, ранее ученые заявили, что для поддержания здоровья ежедневно нужно съедать не меньше пяти порций фруктов и овощей. Однако употребление соков и смузи стоит сократить до 150 мл в день, потому что в них содержится очень много сахара.

Правда, эндокринологи советуют их есть только в первой половине дня. Вечер – это период, когда инсулин имеет самый высокий уровень активности, поэтому все сладкое, съеденное на ночь, повышает его уровень и процесс жирообразования, объяснили эксперты.