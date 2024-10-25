Мужчина распознал сердечный приступ у беременной подруги по храпу

49-летний мужчина по имени Магнус Квиске распознал сердечный приступ у своей 36-летней беременной подруги по странному храпу. О том, как его внимательность спасла женщине жизнь, сообщает Bristol Post.

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Отмечается, что женщина была на седьмой неделе беременности, когда однажды во сне стала издавать странные звуки, похожие на храп. Ее дыхание обеспокоило партнера.

«Во мне проснулся странный инстинкт. Я схватил телефон и начал звонить в экстренные службы. Телефон был на громкой связи, пока я делал ей искусственное дыхание», — рассказал мужчина.

Ответившая на звонок оператор сказала, что припадок похож на сердечный приступ и необходимо продолжать делать искусственное дыхание. Мужчина реанимировал подругу одиннадцать минут. Приехавшие на вызов медики запустили сердце женщины с помощью дефибриллятора. Ее доставили в отделение неотложной помощи, где подтвердили сердечный приступ. Перед выпиской женщине установили кардиостимулятор.

«В больнице ей сделали УЗИ, показавшее, что с ребенком все в порядке. Мы были так счастливы, когда увидели, как бьется его сердце. Это был самый счастливый момент, несмотря на весь ужас произошедшего», — сказал Квиске.

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