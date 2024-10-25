Названы бесполезные для женщин анализы

Бесполезные обследования у гинеколога включают анализы на флору без симптомов, анализы на гормоны и проверку на половые инфекции. Для всех анализов нужны показания, рассказала «Газете.Ru» врач-гинеколог сети «Клиника Фомина» в Перми Ольга Черепанова.

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«Сдавать анализы на все подряд — пустая трата денег. К бесполезным относится анализ на флору для профилактики. Без симптомов он нужен только перед хирургическими манипуляциями и во время беременности. Также нет смысла проверять на половые инфекции, если у вас нет симптомов, и вы не меняли полового партнера», — рассказала врач.

Также не нужны анализы на гормоны для профилактики без рекомендаций врача. Они могут быть назначены, например, при нарушении менструального цикла.