Наследственность, диабет и не только: почему возникает косоглазие
Косоглазие — реальная проблема, которая затрагивает людей всех возрастов. Это состояние может привести не только к эстетическим изменениям, но и к серьезным проблемам со зрением. По статистике, косоглазие наблюдается у 2–4 процентов населения, что делает его довольно распространенным заболеванием. Какие факторы могут спровоцировать его возникновение, выясняла «Вечерняя Москва».
Наследственность
Косоглазие часто передается по наследству. Если у одного из родителей было такое заболевание, вероятность его возникновения у детей составляет около 50 процентов.
«Генетика играет свою роль, и это не просто случайность, — отметила офтальмолог, главный врач World Vision Clinic Зарина Курачинова. — Ученые выяснили, что некоторые гены могут влиять на развитие глазных мышц и их координацию».
Слабые глазные мышцы
Косоглазие может быть связано с недостаточной силой или координацией глазных мышц, рассказала врач:
«Представьте, что ваши глаза — это команда, работающая над одним проектом. Если один из участников не выполняет свою работу, команда начинает работать плохо. То же самое происходит и с нашими глазами: слабые или нескоординированные мышцы могут привести к расхождению в направлении взгляда».
В некоторых случаях косоглазие может развиться даже в детском возрасте, что подтверждается тем, что около 50 процентов случаев возникают до 5 лет, сообщила офтальмолог.
Заболевания и травмы
По ее словам, некоторые заболевания, такие как диабет или неврологические расстройства, могут повлиять на работу глазных мышц и нервов.
«Исследования показывают, что у людей с диабетом риск развития косоглазия увеличивается в 2–3 раза. Травмы головы или глаз также могут стать причиной косоглазия. Важно помнить, что даже небольшая травма может иметь долгосрочные последствия», — предупредила специалист.
Аномалии рефракции
Многие люди даже не подозревают, что проблемы со зрением, такие как близорукость или дальнозоркость, могут быть связаны с косоглазием, заметила врач:
«Статистика показывает, что около 30 процентов детей с косоглазием также имеют аномалии рефракции. Если один глаз видит хуже, мозг может «отключить» его, и глаза начинают работать по-разному. Это часто вызывает дискомфорт, и очки могут стать необходимостью не только для коррекции зрения, но и для предотвращения косоглазия».
Внешние факторы
Современный образ жизни, при котором люди подолгу сидят за экранами компьютеров и смартфонов, также может способствовать развитию временных форм косоглазия.
«Усталость глаз — это не миф, и она может проявляться даже у взрослых, — предостерегла врач. — Согласно исследованиям, около 70 процентов людей, работающих за компьютером более шести часов в день, испытывают симптомы усталости глаз. Даже если у вас нет косоглазия, частые перерывы и упражнения для глаз помогут предотвратить проблемы».
«Косоглазие — это многогранная проблема, и понимание ее причин — первый шаг к решению. Своевременное обращение к офтальмологу, регулярные проверки зрения и правильный уход за глазами могут значительно снизить риск развития этого состояния. Если у вас или у вашего ребенка есть подозрения на косоглазие, не откладывайте визит к специалисту. Чем раньше вы начнете лечение, тем больше шансов на успешное восстановление нормального зрения», — заключила офтальмолог.