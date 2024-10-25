Эндокринолог предупредил, какие продукты усиливают запах пота

Запах пота могут усилить продукты, которыми питается человек, предупредила эндокринолог Алия Насыртдинова. По словам врача, это связано с составом продуктов, а также тем, как они усваиваются организмом.

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В разговоре с UfaTime.ru назвала продукты, которые усиливают запах пота настолько, что даже самому действенному дезодоранту тяжело будет справиться с ним.

К таким эндокринолог отнесла специи и пряности. Если съесть дольку чеснока и лук, неприятный запах приобретет не только пот, но и все тело. Кари тоже придает поту специфический запах, который неприятен окружающим.

Некоторые сыры с содержанием тирамина и других соединений, кофеин, алкоголь, красное мясо в большом количестве, переработанные продукты – все эти продукты могут усилить запах пота и процесс потоотделения, предупредила врач.

Что касается тех, кто не употребляет эти продукты, но все равно сильно потеет, а запах при этом сильно выраженный, Насыртдинова посоветовала проверить эндокринную систему.

Неприятный запах может исходить от человека, если у него превышен тестостерон или диабет, уточнила эндокринолог.

Ранее стало известно, о чем говорит повышенное потоотделение во время сна. По словам невролога, сомнолога Николая Ильина, это может указывать на эндокринные заболевания. Вместе с тем могут наблюдаться прерывистый, беспокойный сон, сопровождаемый частыми пробуждениями. Для выяснения точной причины Ильин рекомендовал обратиться к врачам.