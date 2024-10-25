Врач рассказал, как распознать астению

Терапевт Бурнацкая: астения сопровождается постоянной усталостью и слабостью. Причём всё это не исчезает, если человек от души выспится или полноценно отдохнёт. Ситуация настолько сложна, что даже после отпуска он всё равно будет чувствовать себя ослабленным. Это состояние не покидает его и усложняет жизнь. Но ему свойственна далеко не одна усталость.

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Как проявляется астения

Главные признаки в беседе с РИАМО назвала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

Отсутствие сил. Привычные физические или умственные нагрузки становятся очень сложными. Человек может почувствовать сильное истощение даже после недолгой прогулки или чтения.

Эмоциональная нестабильность: Человек становится раздражительным и нервным, появляются перепады настроения, а простые вещи могут вызвать у него агрессию или апатию. Плюс часто встречаются тревожность и депрессивные настроения.

Проблемы с памятью и вниманием. Вам становится сложно сосредоточиться на одном деле, вы забываете важные детали или теряете нить разговора.

Нарушения сна. Могут появиться трудности с засыпанием, частые пробуждения ночью или человек не чувствует себя отдохнувшим после сна. Благодаря такому замкнутому кругу симптомы астении лишь усиливаются.

Что делать

Если вам знакомы эти симптомы либо на них жаловался кто-то из близких, нужно обратиться к врачу.

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