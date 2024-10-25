Гинеколог объяснил, защищают ли беременность и роды от рака груди

Беременность и роды не защищают от рака груди на 100%, нет никаких абсолютно доказанных фактов этой теории, рассказала NEWS.ru заведующая родовым отделением Видновского перинатального центра акушер-гинеколог Наталия Ермакова. Специалист уточнила, что тем временем есть доказательства о благоприятном влиянии грудного кормления на репродуктивную женскую систему и здоровье молочных желез.

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«‎Это не является правдой, это из разряда слухов и домыслов. Но есть данные, что беременность, роды и длительное грудное кормление детей после родов, мы подразумеваем регулярное кормление больше года, безусловно, защищают женскую репродуктивную систему и способствуют здоровью молочных желез. Опять же, это не является защитой от развития рака. Да, это может снизить риск, но не в 100% случаях», — пояснила акушер.

По ее словам, в целях профилактики рака груди необходимо ежегодно проходить диспансеризацию. Ермакова отметила, что обязательно раз в год нужно посещать гинеколога.

«‎Профилактировать рак можно, если регулярно проходить диспансеризацию. Обязательно раз в год обращаться к гинекологу в женской консультации, особенно пациенткам репродуктивного возраста, чтобы предотвратить развитие заболевания или выявить на самой ранней стадии», — заключила врач.

Психиатр-нарколог Виталий Холдин ранее рассказал, что курение и употребление алкоголя являются одними из основных причин развития рака груди. Он отметил, что курящие женщины в четыре раза чаще страдают от онкологии.