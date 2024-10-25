Гинеколог перечислил скрытые симптомы гинекологических заболеваний

Гинекологические заболевания могут проявляться не только типичными симптомами, такими как боль внизу живота или изменения менструального цикла, но и необычными признаками. Знание этих симптомов может помочь женщинам своевременно обратиться к врачу и предотвратить возможные осложнения. Врач-гинеколог Айбениз Мамедова рассказала «Вечерней Москве» о нетипичных симптомах гинекологических заболеваний.

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По ее словам, примерно половина клинических случаев инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), у женщин протекают без проявлений, особенно на ранних стадиях.

«ИППП далеко не всегда сопровождаются выделениями, зудом, жжением, болезненностью при мочеиспускании и сексуальных контактах. Но даже при полном отсутствии симптомов инфекционный процесс постепенно приводит к развитию воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ), спаечному процессу, бесплодию и к тяжелым восходящим инфекциям урогенитального тракта», — рассказала врач.

Гинеколог отметила, что вялотекущие инфекции, которые еще называют «тихими инфекциями», такие как гарднерелла и гонорея, могут никак не проявляться длительное время. Но на поздних стадиях развития они провоцируют поражения внутренних органов — от инфекционных процессов до тяжелотекущих.

Специалист подчеркнула: чтобы распознать скрытую инфекцию, необходимо обращать внимание на выделения и их количество, запах, консистенцию. Одним из первых признаков гинекологической инфекции могут стать изменения в характере выделений.

«Отмечу, что выделения меняются в зависимости от фазы менструального цикла. Если женщина не разбирается в этом вопросе, то ей нужно обратиться к гинекологу, который объяснит, как в норме должны выглядеть выделения в определенные дни цикла», — посоветовала Мамедова.

Женщину, по мнению врача, должен насторожить необычный резкий и неприятный запах из влагалища. Он может указывать на бактериальный вагиноз или трихомониаз. Здоровые выделения обычно не имеют сильного запаха:

«Изменение цвета выделений также может быть признаком инфекции. Например, если они становятся желтыми, зелеными или пенистыми. Густые, творожистые или водянистые выделения могут быть признаком кандидоза или вагинита».

Помимо этого, гинеколог напомнила, что важно обращать внимание на:

Периодические боли внизу живота, которые не связаны с менструальным циклом;

Дискомфортные ощущения в области наружных половых органов и в области малого таза;

Зуд, который возникает внезапно;

Изменение цвета половых губ.

«Важно самостоятельно себя осматривать с помощью зеркала. Например, должны насторожить нетипичные высыпания, внезапно появившиеся красные пятна, пузырьки, папулы на половых органах», — перечислила собеседница «ВМ».

Вялотекущие инфекции также влияют на настроение женщины, заверила врач:

«Если меняется биопленка влагалища, у женщины может портиться настроение, также она может быть излишне эмоциональной или грустной».

Кроме того, необходимо обращать внимание на слизистую оболочку рта, сообщила гинеколог. Если во рту появляются дискомфортные ощущения, например сухость, небольшое воспаление и единичные язвочки, похожие на стоматит, то они могут быть признаками вялотекущих инфекций, передаваемых половым путем.

Решающее значение приобретает своевременная лабораторная диагностика. В настоящее время для выявления возбудителей ИППП широко используются исследования мазка методом ПЦР.