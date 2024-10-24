Правда ли люди во время клинической смерти видят «тот свет»

Никто не знает, что будет после смерти, однако есть версия, что прежде чем уйти в иной мир, люди видят нетипичные видения. Британец Пит Маккензи Ходж, которому диагностировали онкологическое заболевание в 22 года, дважды сталкивался с мистическими предсказаниями в моменты, когда едва не умер. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, правда ли люди способны видеть что-то на грани жизни и смерти.

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Проекция видений

По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, сегодня нельзя наверняка сказать, правдивы ли описанные сны человека в предсмертном состоянии. Но врачи и вправду отмечают похожие версии пациентов, которые побывали в коме или пережили клиническую смерть.

Скорее всего, любые видения связаны с тем, что мозг в условиях нехватки кровообращения подстраивает картинки под обстоятельства, пытается зацепиться за жизнь и вытащить из памяти картинки, которые для человека выглядят не столь пугающими. То есть любые видения на грани смерти можно считать выдумкой мозга. Он регулирует информацию, которую выдает за истину, потому что не осознает происходящее и придумывает новую реальность, — пояснил Кондрахин.

Врач-терапевт Надежда Чернышова также уверена, что мозг человека способен генерировать различные картинки на пределе своего существования из-за кислородного голодания.

Это может быть из-за недостатка воздуха в мозге — тогда сознание начинает проецировать различные видения. Но такой же эффект возможен и под воздействием препаратов для наркоза. Вещество иногда способно вызывать яркие сновидения, которые можно принять за реальность, — считает специалист.

Однако она напомнила, что нет убедительного аргумента, который доказал бы правдивость видений в пограничном состоянии человека, и нельзя сказать наверняка, есть ли они на самом деле или нет.

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В практике врачей немало историй, когда люди становились свидетелями различных видений на грани смерти.

Так, например, у 68-летней Шарлотты Холмс из штата Канзас во время приступа остановилось сердце на 11 минут, в это время она «успела увидеть рай и ад». Женщина рассказала, что сразу после остановки сердца покинула тело и оказалась на небе, где встретилась с умершими родными и даже видела Бога. Именно он «перенес ее в ад», где Холмс услышала крики и страдания грешников.

В сентябре актриса Наталья Андрейченко рассказала о своем опыте пережитой клинической смерти. Звезда описала это состояние как «выход из физического тела».

Также журналист Отар Кушанашвили, борющийся с онкологическим заболеванием, рассказал о своем опыте клинической смерти. Он поделился, что был «одной ногой в могиле» и побывал «на том свете», где царят только тьма и невыносимая боль.

Пережившие клиническую смерть люди делились, что они успевали увидеть, что происходит вокруг тела, а также некоторые видения. Все это, по мнению священника Храма святителя Петра митрополита Московского Николая Савченко, говорит о существовании загробной жизни. Он отметил, что видения у людей в этом состоянии могут быть разными.