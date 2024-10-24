После появления коронавируса увеличилось число депрессивных расстройств

Пандемия COVID-19 оказала сильное влияние на психическое здоровье населения. О том, как увеличилось число тревожных и депрессивных расстройств с момента появления коронавируса и как адаптироваться к новым условиям, рассказал психотерапевт, главный врач АСД-центра Максим Гришин, передает Pravda.Ru.

По его словам, коронавирус относится к нейровирусам. Они поражают центральную нервную систему, что приводит к депрессивным, тревожным расстройствам и астеническим состояниям. Уже несколько лет существует программа, разработанная институтами неврологии и психиатрии, направленная на восстановление.

Справиться с этим можно с помощью изучения научных статей, общения с психотерапевтами и клиническими психологами. Также важно не закрываться в себе. Поговорить с опытным специалистом может быть очень полезным.